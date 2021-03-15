Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman yapılacak? Gözler Bakan Fahrettin Koca’nın açıklamasında
Bilim Kurulu Toplantısı ile ilgili araştırmalar hızlandı. Koronavirüs önlemlerinin gündeme geldiği Bilim Kurulu Toplantısı her hafta belirli tarihlerde düzenleniyor. Geçtiğimiz hafta Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle yapılan toplantı 10 Mart tarihinde gerçekleşti. Şimdi gözler bu haftaki toplantıya çevrildi.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Bilim Kurulu Toplantısı’nın ne zaman yapılacağı merak ediliyor. Koronavirüs Bilim Kurulu belirli tarihlerde toplanıyor. Son yapılan toplantının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ‘Mutant virüsler yayılım hızını artırmıştır. Her ne kadar bu artış hastanelere yatışları paralel şekilde etkilemese de çok vaka çok hasta potansiyelini barındırıyor.’ dedi.
2
BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILAK?
Bilim Kurulu Toplantısı’nın ne zaman yapılacağı henüz belli olmadı.
Son yapılan toplantı 10 Mart tarihinde gerçekleştirildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferans yöntemiyle katılarak başkanlık ettiği Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından yazılı açıklama yaptı.
Sağlık Bakanı Koca, "Mutant virüsler yayılım hızını artırmıştır. Her ne kadar bu artış hastanelere yatışları paralel şekilde etkilemese de çok vaka çok hasta potansiyelini barındırıyor." ifadesini kullandı.
Türkiye'de mutasyona uğramış koronavirüs vakalarının sıkı takip ile yakalandığını vurgulayan Koca, şu bilgileri verdi:
"Alınan tüm tedbirlere rağmen maalesef gün geçtikçe mutant virüsler tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de artmaktadır. Mutant virüsle enfekte olduğu tespit edilen kişileri daha sıkı izolasyon kurallarına tabi tutuyoruz. Bugüne kadar 76 ilimizde toplam 41 bin 488 B.1.1.7 (İngiltere) mutantı, 9 ilimizde toplam 61 B.1.351 (Güney Afrika) mutantı, bir ilimizde 2 B.1.427 (California-NewYork) mutantı ve bir adet de P.1 (Brezilya) mutantı tespit edilmiştir. Bu hızlı bulaşan varyantlara karşı halen tedbirden ve aşıdan başka silahımız yok. Bu silahlarımızın yetersiz olduğu anlamına kesinlikle gelmiyor. Ancak her ikisinin de zorlukları var. Aşı için küresel bir tedarik güçlüğü, tedbir için de bir yılın verdiği yorgunluk var. Hep birlikte el ele bunun üstesinden geleceğimize inanıyorum."
3
"VİRÜSE YAYILMA FIRSATI VERMEMELİYİZ"
1 Mart itibarıyla "yerinde karar" adını verilen kontrollü ve kademeli normalleşme dönemine geçtiklerini hatırlatan Koca, "Salgınla sadece Sağlık Bakanlığı değil, tüm unsurlarıyla devletimiz ve halkımız birlikte mücadele etmektedir. Son hafta verileri, ülke genelinde tedbirli yaşam konusunda daha hassas davranmamız gerektiğine işaret ediyor." değerlendirmesinde bulundu.
Bakan Koca, millet olarak umut veya kaygı yüklü mesajlara değil, sorunu tüm gerçekliğiyle anlayıp sosyal hayatı doğru adımlar atarak sürdürmeye ihtiyaç olduğunun altını çizdi.
"Virüs hayatımızdan çıkana kadar onunla mücadele ederek yaşamayı öğrenmek zorundayız. Sosyal hareketliliğimiz içinde virüsü hareketsiz bırakmayı başaramadığımız takdirde daha ağır bedeller ödemek zorunda kalıyoruz. Virüse yayılma fırsatı vermemeliyiz." uyarısında bulunan Koca, kontrollü normalleşme sürecinin insanlara hem özlediği hayat dinamizmine yeniden kavuşma hem de bu dinamizm içinde virüse alan bırakmayacak aktif bir mücadele imkanı sunduğunu bildirdi.