Bilim Kurulu toplantısı ne zaman yapılacak? Bakan Koca'nın açıklamasına gözler çevrildi!
Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı Türkiye'nin koronavirüs gündeminde son dakika açıklamalar ile takip ediyor. Vaka sayısında yaşanan artışı düşürmeye yönelik geçtiğimiz hafta alınan yeni korona virüs önlemleri sonrası gözler Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan yapılacak açıklamaya çevrildi. Bilim Kurulu üyelerinin katılımı ile gerçekleşen toplantıda koronavirüs vaka sayısında son durumun ele alınması ve aşıyla ilgili değerlendirmelerin yapılması ön görülüyor. Peki, Bilim Kurulu toplantısı ne zaman yapılacak? İşte, detaylar.
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Bilim Kurulu toplantısı gündemde yer almaya devam ediyor. Mart ayından bu yana haftalık gerçekleşen koronavirüs toplantısında geçtiğimiz hafta önemli kararlar istişare edildi. Sağlık Bakanı Koca'nın 'somut tedbirler'in hayata geçilmesi gerektiğini söylemesinin ardından, Cumhurbaşkanı Erdoğan, 20 yaş altı ve 65 yaş üstü, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, restoranlar ve kafelerde alınan yeni kararları duyurdu. Ancak koronavirüse yönelik önemli kararların alındığı toplantının bu toplantının bu haftaki tarihi henüz belli olmadı.
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BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN?
Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının tarihi henüz belli değil. Koronavirüs toplantısı genellikle çarşamba günleri düzenleniyor. Toplantının tarihiyle ilgili açıklama geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.
Sağlık Bakanı Koca'nın başkanlığında gerçekleşen Bilim Kurulu toplantısı geçtiğimiz hafta 17 Kasım tarihinde düzenlendi.
Koca, Bakanlık Bilkent Yerleşkesi'nde video konferans yöntemiyle gerçekleşen toplantı sonrasında yazılı açıklama yaptı.
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Dünyanın 11 aydır yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele ettiğine dikkati çeken Koca, salgının küresel ölçekte yayılmaya ve can almaya devam ettiğini vurguladı. Bugün itibarıyla dünya genelinde 55 milyon vaka tespit edildiğine, 1 milyon 400 bine yakın can kaybı yaşandığına işaret eden Koca, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bu süreçte hiçbir ülkenin bu virüsten bağışık kalması mümkün olmadı. Ülkemizde mart-mayıs ayları arasında yaşanan ilk dalganın ardından vaka sayılarını kontrol altına almayı başardık. Ancak son aylarda, tüm dünyadakine benzer bir seyirle, vaka ve ölüm sayılarında önemli artışlara şahit oluyoruz. Bugün birçok ülke kapanma tedbirleri dahil toplumsal hareket kısıtlamalarına yeniden başvurmaya başladı."
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"DETAYLI DEĞERLENDİRME YAPTIK"
Bakan Koca, Türkiye genelinde son dönemde koronavirüsün genel bir artış eğilimi gösterdiğinin altını çizerek "İstanbul başta olmak üzere ülkemizin genelinde daha ciddi seyrediyor. Birçok ilimizdeki artış, sağlık kuruluşlarımız üzerindeki baskının da artmasına sebep oluyor. Bilim Kurulunda artış hızının yüksek seyrettiği illerimizin üzerinde özel olarak durduk. Hastane kapasitelerimize, sağlık çalışanlarımızın koşullarına, uyguladığımız tedavi protokollerine, dünyadaki yeni tedavi seçeneklerine, aşı ve ilaç çalışmalarına yönelik detaylı değerlendirmelerimizi yaptık." bilgisini verdi.
Kış aylarının gelişi nedeniyle insanların daha yoğun kapalı alanlarda bulunduğunu belirten Koca, şunları kaydetti:
"Vaka artışında birincil etkenin insan hareketliliği ve toplu mekanlarda bulunma olduğuna dikkat çekilerek alınması gereken kısıtlayıcı tedbirler tüm detaylarıyla masaya yatırıldı. Hastalığın yayılmasını önleyici somut tedbirlerin hayata geçirilmesinin tavsiye edilmesi yönünde karar alındı."
Bakan Koca, salgınla mücadelede yalnızca kamu kurumlarının çabasının yeterli olmayacağını vurgulayarak "Yerel yönetimlerin, sivil toplum kuruluşlarının, medyamızın, kanaat önderlerinin ve birer birer her vatandaşımızın sağduyusuna ve katkısına ihtiyacımız var. Unutmayalım, koronavirüs alacağımız tedbirlerden güçlü değildir." değerlendirmesinde bulundu.