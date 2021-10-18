Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman yapılacak? Bakan Koca'nın açıklamaları ile koronavirüs kararları belli olacak!
Bilim Kurulu Toplantısı kararları gündemde yer almaya devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında yapılacak olan Bilim Kurulu Toplantısı'nda, Koronavirüs aşısı, okullardaki son durum ve yerli TURKOVAC aşı çalışmalarının değerlendirilmesi bekleniyor. Bilim Kurulu üyelerinin de görüşlerini paylaşacağı toplantıda 3. doz aşı olmayanlar için de çağrı yapılması bekleniyor. Diğer yandan Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, vaka sayılarındaki artışın devam etmesi halinde kısıtlamaların gündeme gelip gelmemesine ilişkin, "Kısıtlama yapmanın zamanı değil." açıklamasında bulundu. Peki, Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman? İşte, ayrıntılar.
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Bilim Kurulu Toplantısı'nın sonuçları Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yapacağı açıklamalar ile belli olacak. Haftanın belirli günleri Sağlık Bakanı Koca başkanlığında gerçekleşen kritik toplantıda aşı çalışmaları ve yüz yüze eğitimde okullardaki son durumun ele alınması ön görülüyor. En son geçen hafta yapılan toplantıda aktif vakaların yüzde 40'ını 23 yaş altı vatandaşların oluşturduğu belirtilerek gençlere aşı çağrısı yapılmıştı. Bu haftaki toplantının tarihi hakkında henüz net bir açıklama gelmezken Bilim Kurulu'nun çarşamba günü toplanması bekleniyor.
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BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?
Bilim Kurulu Toplantısı en son 13 Ekim günü gerçekleşmişti. Toplantının tarihi hakkında henüz bir açıklama gelmezken, 20 Ekim tarihinde yapılması bekleniyor.
Koronavirüs Bilim Kurulu genellikle çarşamba ya da perşembe günleri gerçekleşiyor.
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BİLİM KURULU ÜYESİNDE "KISITLAMA" AÇIKLAMASI
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı, Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı, Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, vaka sayılarındaki artışa bağlı kısıtlamaların gündeme gelip gelmeyeceğine ilişkin, "Kısıtlama yapmanın zamanı değil. Elimizde çok güçlü bir silah, aşımız var. Böyle bir düşünce ya da böyle bir konuşmayı şu an değerlendirmenin çok anlamı yok diye düşünüyorum. Şu an bu konuda tasalanmak yerine aslında toplumun mevcut kurallara dikkat etmesi, kapalı alanlarda maske takması, mesafeye dikkat etmesi, hastalık durumu şüpheli olanların sağlık kuruluşuna başvurması gerekir. Aşısı eksik olanlar ya da hiç aşı olmamış olanlar aşılarını yaptırırsa bu konuları hiç konuşmamıza gerek olmayacağı kanısındayım" diye konuştu.
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’GENÇLERİMİZ AŞILARINI OLSUNLAR’
Prof. Dr. İlhan, üniversitelerde aşı birimleri kurulduğunu belirterek, "Biz Gazi Üniversitesi olarak, üniversitemize gelen öğrencilerimiz için, memleketinde aşı olamamış insanlar için rektörlük kampüsü girişine sayın rektörümüzün destekleri ile bir aşı merkezi açtık. Bu çok önemli bir şey; gençlerimiz, personelimiz hatta diğer vatandaşlarımız gelip burada aşılarını tamamlayabiliyorlar. Bunlar çok güzel, örnek olması gereken uygulamalar bence. Hastalığın kimi nasıl etkileyeceği konusunda şu an yüzde 100 bilgi söz konusu değil. Çok genç çok sağlıklı biri de koronavirüsten etkilenip hayatını kaybedebiliyor.
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Gençlerimizin bir araya gelmekten vazgeçmeyeceklerini biliyoruz. Gençlerimiz bir arada olsunlar; ama bu bir arada olma sürecinde mesafelerine dikkat etsinler, maskelerini taksınlar, aşılarını olsunlar ki bu birliktelik sürekli olsun. Bunu düşünerek aşı olursalar daha kolay şekilde ikna olabileceklerini düşünüyorum. Örneğin bir evde 10 kişi olmamalılar. Kalabalık oluyorlarsa maske takmalılar, mutlaka ortamı temiz hava ile havalandırmalılar" diye konuştu.