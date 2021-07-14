Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman yapılacak? Bakan Koca'nın açıklamaları için gözler Bilim Kurulu Toplantısı tarihinde!
Koronavirüs Bilim Kurulu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplanmaya devam ediyor. Ülke genelindeki vaka sayılarında son durum ve aşı kampanyalarının değerlendirildiği toplantı yeni haftayla beraber gündeme geldi. Dünyada artan ve Türkiye'de de görülen Delta ve Delta Plus varyantlarının ele alınmasının beklendiği toplantıda aşılamada gelinen nokta değerlendirilecek. Milyonların gözü şimdi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamalarında. Peki, Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman yapılacak? İşte, kritik Bilim Kurulu Toplantısı'nın tarihi hakkında ayrıntılı bilgiler.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, hafta başında yapılan Kabine Toplantısı'nın ardından gündeme geldi. Her hafta belirli günlerde yapılan toplantıda, normalleşme adımlarının ardından vaka sayıları, hastanelerdeki durum, aşı tedarikinin görülmesi ön görülüyor. 50 yaş üzeri ve sağlık çalışanları ile başlayan üçüncü doz yani hatırlatma dozlarının yeni yaş gruplarına açılıp açılmayacağının da toplantının bir diğer gündem maddesi olması bekleniyor. Ancak toplantının tarihi için henüz bir açıklama gelmedi. Geçtiğimiz hafta toplantı çarşamba günü yapılmıştı
2
BİLİM KURULU NE ZAMAN TOPLANACAK?
Bilim Kurulu Toplantısı'nın tarihi henüz belli olmadı. Toplantının 14 Temmuz ya da 15 Temmuz tarihlerinde yapılması ön görülüyor. Toplantı sonrası Bakan Koca'nın yazılı ya da YouTube üzerinden açıklama yapması tahmin ediliyor.
Dünyada artan ve Türkiye'de de görülmeye başlayan delta ve delta plus varyantları da toplantının gündeminde olacak.
Toplantının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca alınan kararlarla ilgili açıklama yapacak
3
BAKAN KOCA'NIN YAPTIĞI SON AÇIKLAMALAR
Bilim Kurulu en son 7 Temmuz tarihinde toplandı. Toplantı sonrası Sağlık Bakanı Koca şu açıklamalarda bulundu;
Hastalığı geçirmiş olan vatandaşlarımız için aşı olma süresinin 3 ay olarak belirlendiğini geçen hafta ifade etmiştim. Bu konuda bir karmaşaya yer olmadığını ifade etmek istiyorum.
4
Tekrar etmek gerekirse hastalığı geçirmiş ve üzerinden 3 aydan uzun süre geçmiş vatandaşlarımız aşılarını olabilirler. Hastalığı zaten geçirmiş olan kişilerde hatırlatma aşısının yeterli olacağı Bilim Kurulumuzca değerlendirilmiştir.
Üçüncü doz aşı konusunda ise inaktif aşı olan 50 yaşından büyük vatandaşlarımız ve sağlık çalışanlarımız 3. doz aşılarını istedikleri aşı türü ile olabilirler.
5
Benzer şekilde hastalığı geçirmiş olan ve tek doz aşı yaptıran vatandaşlarımız da aşı sertifikasını e-nabız ve Hayat Eve Sığar uygulamalarımızdan oluşturabilirler. Aşı sertifikası 2 ya da 3 doz aşı olanlar için aşı ile bağışıklığı, hastalığı geçirmiş ve tek doz aşı olmuş vatandaşlarımız için ise aşı ve hastalığı geçirmiş olmakla bağışıklığı elde etmiş olmayı ifade ediyor. Vatandaşlarımız hastalığı geçirmiş olsalar da iki doz aşı yaptırarak da aşı sertifikasını oluşturabilirler.