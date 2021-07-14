Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman yapılacak? Bakan Koca'nın açıklamaları için gözler Bilim Kurulu Toplantısı tarihinde!

Benzer şekilde hastalığı geçirmiş olan ve tek doz aşı yaptıran vatandaşlarımız da aşı sertifikasını e-nabız ve Hayat Eve Sığar uygulamalarımızdan oluşturabilirler. Aşı sertifikası 2 ya da 3 doz aşı olanlar için aşı ile bağışıklığı, hastalığı geçirmiş ve tek doz aşı olmuş vatandaşlarımız için ise aşı ve hastalığı geçirmiş olmakla bağışıklığı elde etmiş olmayı ifade ediyor. Vatandaşlarımız hastalığı geçirmiş olsalar da iki doz aşı yaptırarak da aşı sertifikasını oluşturabilirler.