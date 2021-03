Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman yapılacak? Bakan Fahrettin Koca’nın açıklaması bekleniyor

"SALGIN, AŞILAMA TAMAMLANDIĞINDA KONTROL ALTINA ALINIR" Daha önce söylediği "Tarihte son bulmamış savaş yoktur. Tarihte son bulmamış salgın da yoktur" sözlerini hatırlatan Koca, "İnsanlık Kovid savaşının sonuna gelip dayandı. İnsanlık bunu basit iki tedbir ve aşıyla başarıyor." dedi.



Koca, tedbirlere uyumun ne yazık ki giderek azaldığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:



"Her birinizin bizlerden beklediği bir cevap var. Her birinizin sorduğu soru, kelimesi kelimesine aynı, 'Bu böyle ne kadar sürecek?' Buna kimse kesin cevap veremez. Çoğu bilim insanına göre, bugün için makul soru şudur, 'Salgın ne zaman kontrol altına alınır?' Bunun bir cevabı var, 'Aşılama tamamlandığında.' Türkiye için, 'Mayıs sonu, bilemediniz, Haziran ayı sonuna kadar' dersek, bu mevcut durumda gerçekçi bir cevap olacaktır. Bunun üç asgari şartı var. Her birimizin süreçte tedbirlere uyması, aşı tedariki için yaptığımız bağlayıcı olan anlaşmalara uyulması, aşı programını etkileyecek olası bir sorun yaşanmaması. Üç şarttan biri, tedbirlere tam uyum, sizlere bağlıdır. Diğer ikisi için, büyük bir performansla çalıştığımızı bilmenizi istiyorum."



Koca, "Planlarımıza göre, 100 milyondan fazla doz aşının tamamı mayıs sonuna kadar elimizde olacak ve 50 milyonu aşkın kişinin aşısı tamamlanıp, büyük kısmında koruyuculuk başlayacak. İnanın ki yakın günler, güzel günler olacak." dedi.



Öte yandan Koca, Twitter hesabından "Bulk halde aşı ifadesinden ne anlamalıyız? Bulk halde aşı, aşının şişelenmemiş şeklidir. Taşımadaki kolaylık sebebiyle bu yol tercih edilmektedir. Elimize bugün ulaşan, önceki 18 milyon doza ilave olacak 10 milyon dozluk aşı bu şekildedir. Şişeleme işlemine başlanmıştır." bilgisini paylaştı.