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Haber Giriş: 29 Mart 2021 - 12:53 | 

Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman yapılacak? Bakan Fahrettin Koca’nın açıklaması bekleniyor

Bilim Kurulu Toplantısı’nın ne zaman yapılacağı merak edilen konular arasında yer alıyor. Koronavirüs Bilim Kurulu belirli tarihlerde toplanıyor. Son toplantı 25 Mart tarihinde yapıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplantıya video konferans yöntemiyle katılarak başkanlık etti. Peki, Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman yapılacak? İşte detaylar

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Bilim Kurulu Toplantısı belirli tarihlerde yapılıyor. 25 Mart tarihinde yapılan son toplantının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ‘Mayıs sonuna kadar toplam 100 milyon dozun Türkiye'ye ulaşmasını bekliyoruz.’ açıklamasını yapmıştı. Bilim Kurulu Toplantısı’nın ne zaman yapılacağı ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. İşte düzenlenen son toplantının ardından Bakan Koca’nın yaptığı açıklamanın tamamı

2BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK

BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?

Bilim Kurulu Toplantısı’nın ne zaman yapılacağı ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Son toplantı 25 Mart tarihinde yapıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferans yöntemiyle katılarak başkanlık ettiği Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yaptı. Koca'nın açıklaması, Bakanlığın YouTube kanalından da paylaşıldı.

Sağlık Bakanı Koca, Kovid-19 aşısına ilişkin, "Mayıs sonuna kadar toplam 100 milyon dozun Türkiye'ye ulaşmasını bekliyoruz." bilgisini verdi.

3NİSAN AYI SONUNDA, SON AŞAMA OLAN FAZ 3 AŞAMASINA GEÇİLECEK

"NİSAN AYI SONUNDA, SON AŞAMA OLAN FAZ 3 AŞAMASINA GEÇİLECEK"

Bakan Koca, aşının uzun vadeli bir ihtiyaç olacağını vurgulayarak, "Böyle bir salgında, bir başka ülkenin ürettiği aşıya bel bağlamaksa yanlıştır. Tedarikte zorlanmanın ötesinde, bunun ekonomik bedelleri de ağır olur. Kendi aşımız, kendi silahımızdır." ifadelerini kullandı.

Yerli aşı çalışmalarının sonuca doğru önemli gelişmeler katettiğini anlatan Koca, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Erciyes Üniversitesi tarafından geliştirilen inaktif aşı Faz 2 safhasındadır. Son gönüllünün ikinci doz aşısı 9 Nisan'da yapılacak, sonuçların elde edilmesini takiben Nisan ayı sonunda, son aşama olan Faz 3 aşamasına geçilecek.

Bir diğer önemli gelişme şudur. Ülkemiz, bugün VLP, yani Virus Like Particle, virüs benzeri parçacık aşısının Faz 1 çalışmalarına başlamıştır. Bu aşı türü, tüm dünyadaki en inovatif aşı adaylarından biridir. Yerli aşı konusunda sıralanacak başka gelişmeler de var. Kısaca değinecek olursam, Faz 1 insan çalışmalarına başlayan bir inaktif aşıyı, Faz 1 çalışmalarına geçmek için birkaç güne ihtiyacı olan bir başka inaktif aşıyı iki örnek olarak anabilirim.

Bunlara ilaveten şu gelişme de son derece dikkate değerdir. Çünkü aşıda yeni bir teknik söz konusudur. Bu yeni teknikte aşının burundan sprey olarak uygulanması amaçlanmaktadır. İntranazal Kovid aşısı denilen bu aşının da çok yakında Faz 1 çalışmalarına başlanacak. Türk bilim insanlarının bu girişimi sonuçlanırsa bu, dünyadaki ilk intranazal Kovid aşısı olacak. Üretim verimliliği son derece yüksek olan bu aşıdan sadece 1 tesiste, yılda 250 milyon doz üretilebilecek."

4SALGIN, AŞILAMA TAMAMLANDIĞINDA KONTROL ALTINA ALINIR

"SALGIN, AŞILAMA TAMAMLANDIĞINDA KONTROL ALTINA ALINIR"

Daha önce söylediği "Tarihte son bulmamış savaş yoktur. Tarihte son bulmamış salgın da yoktur" sözlerini hatırlatan Koca, "İnsanlık Kovid savaşının sonuna gelip dayandı. İnsanlık bunu basit iki tedbir ve aşıyla başarıyor." dedi.

Koca, tedbirlere uyumun ne yazık ki giderek azaldığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Her birinizin bizlerden beklediği bir cevap var. Her birinizin sorduğu soru, kelimesi kelimesine aynı, 'Bu böyle ne kadar sürecek?' Buna kimse kesin cevap veremez. Çoğu bilim insanına göre, bugün için makul soru şudur, 'Salgın ne zaman kontrol altına alınır?' Bunun bir cevabı var, 'Aşılama tamamlandığında.' Türkiye için, 'Mayıs sonu, bilemediniz, Haziran ayı sonuna kadar' dersek, bu mevcut durumda gerçekçi bir cevap olacaktır. Bunun üç asgari şartı var. Her birimizin süreçte tedbirlere uyması, aşı tedariki için yaptığımız bağlayıcı olan anlaşmalara uyulması, aşı programını etkileyecek olası bir sorun yaşanmaması. Üç şarttan biri, tedbirlere tam uyum, sizlere bağlıdır. Diğer ikisi için, büyük bir performansla çalıştığımızı bilmenizi istiyorum."

Koca, "Planlarımıza göre, 100 milyondan fazla doz aşının tamamı mayıs sonuna kadar elimizde olacak ve 50 milyonu aşkın kişinin aşısı tamamlanıp, büyük kısmında koruyuculuk başlayacak. İnanın ki yakın günler, güzel günler olacak." dedi.

Öte yandan Koca, Twitter hesabından "Bulk halde aşı ifadesinden ne anlamalıyız? Bulk halde aşı, aşının şişelenmemiş şeklidir. Taşımadaki kolaylık sebebiyle bu yol tercih edilmektedir. Elimize bugün ulaşan, önceki 18 milyon doza ilave olacak 10 milyon dozluk aşı bu şekildedir. Şişeleme işlemine başlanmıştır." bilgisini paylaştı.

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