Bilim Kurulu üyeleri ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın başkanlığında gerçekleşen Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısında, salgına yönelik yeni tedbirler ele alınıyor. Geçtiğimiz 2020 2021 eğitim öğretim takviminin şekillenmesine yönelik tavsiye kararlarının değerlendirildiği Bilim Kurulu toplantısı genellikle çarşamba günleri düzenleniyor. Toplantıda virüsün seyrine göre yeni tedbirler masaya yatırılıyor. Peki, bu hafta Bilim Kurulu toplantısı ne zaman yapılacak? İşte, Bilim Kurulu toplantısıyla ilgili bazı bilgiler.
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Haftalık olarak gerçekleşen Bilim Kurulu toplantısı korona virüs tedbirleri devam ederken gündeme gelmeye devam ediyor. Mart ayından bu yana Bilim Kurulu üyeleri ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın başkanlığında haftalık olarak gerçekleşen toplantıda virüsün seyrine göre düzenlemeler istişare ediliyor. Ancak bu haftaki Bilim Kurulu toplantısının tarihi henüz belli değil. İşte, ayrıntılar.
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BİLİM KURULU NE ZAMAN TOPLANACAK?
Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının tarihi henüz belli değil. Geçtiğimiz hafta 12 Ağustos tarihinde gerçekleşen toplantının ardından Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yeni eğitim öğretim dönemiyle ilgili değerlendirmelerde bulunmuştu.
Bilim Kurulu toplantısının tarihi belli olduğu zaman gelişmeleri haberlerimizde aktaracağız.
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BİLİM KURULU TOPLANTISI SONRASI EĞİTİM TAKVİMİ KESİNLEŞTİ
Bilim Kurulu toplantısının ardından geçen hafta açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Bakanlıkta düzenlediği basın toplantısında, 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılına ilişkin açıklamalarda bulunmuştu.
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Selçuk, yeni eğitim-öğretim yılının 31 Ağustos'ta uzaktan eğitimle açılacağını, yüz yüze eğitime 21 Eylül'den itibaren aşamalı ve seyreltilmiş şekilde geçileceğini bildirmişti.