Bilim Kurulu toplantısı ne zaman yapılacak?

Haftalık olarak gerçekleşen Bilim Kurulu toplantısı korona virüs tedbirleri devam ederken gündeme gelmeye devam ediyor. Mart ayından bu yana Bilim Kurulu üyeleri ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın başkanlığında haftalık olarak gerçekleşen toplantıda virüsün seyrine göre düzenlemeler istişare ediliyor. Ancak bu haftaki Bilim Kurulu toplantısının tarihi henüz belli değil. İşte, ayrıntılar.