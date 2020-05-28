Alınacak olan kararlarda çok önemli bir yer tutacak olan Bilim Kurulu toplantısı, kararların verilebilmesinde büyük bir önem arz edecek. Kabine toplantısında bakanlar ile alınacak kararlar hakkında konuşacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu kararları Bilim Kurulu açıklamaları çerçevesinde değerlendirecek. Peki, Bilim Kurulu toplantısı ne zaman yapılacak? İşte, o konu hakkında merak edilen bazı bilgiler



BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN?



Bilim Kurulu toplantısı kabine öncesi tamamlanmış olacak. Ancak Bilim Kurulu toplantısının henüz saati bilinmiyor.



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, virüsle mücadeleye ilişkin ayrıntılara dair kabine toplantısında bir sunum yapacak. Bilim Kurulu'ndan gelen tavsiyeler değerlendirilecek. Kısıtlamaların devam edip etmeyeceği kabine toplantısında netleşecek