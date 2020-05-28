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Hürriyet
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Haber Giriş: 28 Mayıs 2020 - 11:34,

Bilim Kurulu toplantısı ne zaman yapılacak?

Kabine toplantısının ayrıntılarının belirlenmesinde önemli bir rol oynayacak olan Bilim Kurulu toplantısı ne zaman yapılacağı ile merakla araştırılmaya devam ediliyor. Şu ana kadar alınacak olan kararların yeniden değerlendirilmesinde çok önemli bir yer edinecek olan Bilim Kurulu toplantısı, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve bilim adamlarının güdümünde gerçekleşecek. Peki, kabine toplantısı öncesinde Bilim Kurulu toplantısı ne zaman yapılacak? İşte, işletme sahipleri ya da tedbirlerden doğrudan etkilenen vatandaşların merakla araştırdığı Bilim Kurulu toplantısı ne zaman yapılacak sorusunun cevabı

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Alınacak olan kararlarda çok önemli bir yer tutacak olan Bilim Kurulu toplantısı, kararların verilebilmesinde büyük bir önem arz edecek. Kabine toplantısında bakanlar ile alınacak kararlar hakkında konuşacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu kararları Bilim Kurulu açıklamaları çerçevesinde değerlendirecek. Peki, Bilim Kurulu toplantısı ne zaman yapılacak? İşte, o konu hakkında merak edilen bazı bilgiler

BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN?

Bilim Kurulu toplantısı kabine öncesi tamamlanmış olacak. Ancak Bilim Kurulu toplantısının henüz saati bilinmiyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, virüsle mücadeleye ilişkin ayrıntılara dair kabine toplantısında bir sunum yapacak. Bilim Kurulu'ndan gelen tavsiyeler değerlendirilecek. Kısıtlamaların devam edip etmeyeceği kabine toplantısında netleşecek

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11 Mayıs’ta başlayan normalleşme sürecinin ardından berberler, kuaförler ve AVM’ler kapıları açtı.

Kabine toplantısında nikah salonları, çay bahçeleri, piknik alanları, restoranlar, eğlence mekanları ve müzelerdeki durumun da gözden geçirilmesi bekleniyor.

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Ayrıca, kamu çalışanlarının kurumlarında iş başı yapmalarına ilişkin takvim de kabine toplantısında değerlendirilecek.

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15 ile yönelik şehirler arası seyahat kısıtlaması, 65 yaş üstü ve 20 yaş altı için süren sokağa çıkma düzenlemesi, hafta sonu uygulanan kısıtlamalar. Tüm bu uygulamaların devam edip etmeyeceği kabine toplantısında değerlendirilecek.

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