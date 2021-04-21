Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman ve saat kaçta yapılacak? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları bekleniyor...
Bilim Kurulu Toplantısı'nın tarihi, gündemde yer alan konulardan oldu. Bilim Kurulu Toplantısı ile vaka sayılarını düşürmeye yönelik koronavirüs tedbirleri değerlendirilecek. Belirli aralıklarla toplanarak önemli tavsiye kararları alan Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nda ölüm ve vaka sayılarında yaşanan artış sonrası, Ramazan Bayramı'nda alınacak tedbirlerin istişare edilmesi bekleniyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında yapılacak olan toplantısı sonrası, alınan kararlar Kabine Toplantısı'nda tam kapanma iddiaları ile koronavirüs önlemlerine yol gösterecek. Peki, Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman yapılacak? İşte, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları ve kritik toplantının tarihi hakkında bilgiler...
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Bilim Kurulu Toplantısı son gelişmeler ile gündemde yer almaya devam ediyor. Bilim Kurulu Toplantısı ile koronavirüs mücadelesinde son durum ve yerli aşı çalışmaları istişare edilecek. Son yapılan toplantıda Bakan Koca eğitim öğretim takvimi, ramazan tedbirleri ve sokağa çıkma kısıtlaması hakkında ön görülerde bulunmuştu. Haftalık gerçekleşen Bilim Kurulu Toplantısı genellikle çarşamba ya da perşembe günleri düzenleniyor. Ancak bu haftaki Bilim Kurulu Toplantısı'nın tarihi henüz belli olmadı.
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BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?
Bilim Kurulu'nun 21 Nisan Çarşamba yada 22 Nisan Perşembe günü bir araya gelmesi bekleniyor. Konuya dair net tarih bilgisi netleştiği takdirde haberimizde yer vereceğiz.
Kritik toplantı sonrası Bakan Koca'nın canlı yayında ya da yazılı açıklamada bulunması bekleniyor.
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BİLİM KURULU ÜYESİ'NDEN ÖNEMLİ AÇIKLAMA
Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, koronavirüs aşısının önemine dikkat çekerek sağlık çalışanlarının toplam vaka içindeki oranının 1 Ocak'ta yüzde 5,5 iken aşıdan sonra bu hafta yüzde 1,3'e düştüğünü söyledi. Prof. Dr. İlhan, "Yani 4 kattan fazla azalmış. Demek ki aşı, gerçekten çok fazla miktarda koruyor" dedi.
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı, Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı ve Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, şu an neredeyse 65 yaş üzeri her 4 kişiden 1'inin aşı olmadığını söyledi. İlhan, "Bu vatandaşlarımızı ivedilikle aşı olmaya davet etmek gerekiyor. Biliyoruz ki aşı olanlar içinde hastalığı ağır geçirenler çok daha az. Halihazırda hastanede yoğun bakımda olanlar içinden de aşılı olmayanların fazla olduğunu söylemek mümkün. Tüm yaş gruplarında aşının etkisine baktığımızda sağlık çalışanlarında hem hasta sayılarının hem de yoğun bakıma yatış sayılarının ne denli düştüğünü görüyoruz. Sağlık çalışanları her yaş grubundalar, 20 yaşında olanlar da var 80 yaşında olanlar da var. Bunların tamamına yakınında aşının etkili olduğunu görmek çok sevindirici ve olumlu bir gelişme. Aynı şey tabi 65 yaş üzeri yaşlılarımız ve diğer vatandaşlarımızda da geçerli, tüm vatandaşlarımız hiç beklemeden aşılarını hemen olmalılar sıraları geldiği takdirde" diye konuştu.
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Prof. Dr. İlhan, 65 yaş üzeri kişilerin yüzde 76,4'ünün aşı olduğunu kaydederek, "1 Ocak'ta 65 yaş üzeri vatandaşlarımızın tüm vakalar içindeki oranı yüzde 17,7 iken şimdi ise yüzde 8,2'ye düşmüş. Yani aslında yarı yarıya azalmış bu açıdan baktığımızda aşının ne denli etkili olduğunu gösteriyor bize. Aynı şekilde sağlık çalışanlarına baktığımızda ise toplam vaka içinde sağlık çalışanlarının payı 1 Ocak'ta yüzde 5,5 iken bu hafta için baktığımızda bu rakam yüzde 1,3'e düşmüş. Yani 4 kattan fazla azalmış. Demek ki aşı gerçekten çok fazla miktardı koruyor. Üstelik bu bilginin de tamamını Sinovac aşısına yormak mümkün; çünkü Biontech daha yeni başladı, aşının etkisini görmek için henüz erken; ama demek ki halihazırda kullandığımız aşı bir hayli etkili. Bu nedenle vatandaşlarımızın aşılarını bir an önce olması gerekiyor. Yoğun bakımda yatanlar içerisinde de hem 65 yaş üzeri hem de sağlık çalışanlarının azaldığını söylemek mümkün, bu da aşının etkisini gösteriyor" dedi.
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'REHBERLERİ GÜNCELLEMEK GEREKİYOR'
Prof. Dr. İlhan, Sağlık Bakanlığı'nın yayımladığı rehberlerin mutant virüse göre güncellenip güncellenmeyeceğine ilişkin değerlendirmesinde ise "Elimizdeki bilgilere göre elbette rehberlerin sürekli güncellendiğini hepimiz biliyoruz. Örneğin; mutant virüs ortaya çıktığında mutant virüse sahip olanlar ile olmayanların aynı odaya yatırılmaması hatta yoğun bakımlarının ayrılması söz konusuydu. Şu an herkes neredeyse mutant virüse sahip olduğu için güncellemek gerekiyor. Buradaki kriterleri hem dünyadaki bilimsel bilgilere hem de mutant virüsün bulaşma hızına göre elbette güncelleme söz konusu olabilir" diye konuştu.