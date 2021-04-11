Bilim Kurulu toplantısı ne zaman? Tüm gözler alınacak yeni tedbirlerde!

TÜM GÖZLER PAZARTESİ GÜNÜNDE CNN Türk muhabiri Ahmet Türkeş'in yaptığı diğer açıklamalar ise şöyle;



Seyahat kısıtlaması, tam kapanma, kısıtlama saatlerinin değiştirilmesi gibi seçenekler konuşuluyor. Bilim Kurulu, ramazan ayı öncesinde son kez pazartesi günü toplanacak. Oldukça önemli bir toplantı, geçtiğimiz günlerde yapılması planlanıyordu ancak yeni tarih için pazartesi günü işaret edilmişti. Ana gündem maddesi artan vaka sayı ve aşılama süreci olacak. Ramazan ayında hangi tedbirlerin alınabileceğini konuşulacak.