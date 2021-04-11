Bilim Kurulu toplantısı ne zaman? Tüm gözler alınacak yeni tedbirlerde!
Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında önümüzdeki hafta toplanacak. Ramazan ayında yeni önlemler alınmasının gündeme gelmesi beklenen kritik toplantıda koronavirüsle mücadeledeki son durum değerlendirilecek. Bilim Kurulu üyeleri masadaki son verilere bakacak ve toplantıdaki tavsiye kararları Ramazan'da hangi tedbirlerin alınacağına yol gösterecek. Milyonların gözü şimdi Bilim Kurulu kararlarında. Peki, Bilim Kurulu toplantısı ne zaman? İşte, toplantının tarihi.
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Bilim Kurulu toplantısının ne zaman yapılacağı tüm Türkiye'yi yakından ilgilendiriyor. Vaka sayısının artmasından dolayı tüm gözler Bilim Kurulu kararlarına çevrildi. Ramazan ayı öncesinde son kez yapılacak olan toplandı pazartesi günü gerçekleşecek. Toplantıda istişare edilecek olan konular Cumhurbaşkanlığı kabinesine bildirilecek.
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BİLİM KURULU NE ZAMAN TOPLANIYOR?
CNN Türk muhabiri Ahmet Türkeş, Bilim Kurulu toplantısına dair önemli bilgiler paylaştı. Türkeş, "Oldukça önemli bir toplantı, geçtiğimiz günlerde yapılması planlanıyordu ancak yeni tarih için pazartesi günü işaret edilmişti. Ana gündem maddesi artan vaka sayı ve aşılama süreci olacak. Ramazan ayında hangi tedbirlerin alınabileceğini konuşulacak." açıklamalarında bulundu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında Bilim Kurulu 12 Nisan'da toplanacak.
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TÜM GÖZLER PAZARTESİ GÜNÜNDE
CNN Türk muhabiri Ahmet Türkeş'in yaptığı diğer açıklamalar ise şöyle;
Seyahat kısıtlaması, tam kapanma, kısıtlama saatlerinin değiştirilmesi gibi seçenekler konuşuluyor. Bilim Kurulu, ramazan ayı öncesinde son kez pazartesi günü toplanacak. Oldukça önemli bir toplantı, geçtiğimiz günlerde yapılması planlanıyordu ancak yeni tarih için pazartesi günü işaret edilmişti. Ana gündem maddesi artan vaka sayı ve aşılama süreci olacak. Ramazan ayında hangi tedbirlerin alınabileceğini konuşulacak.
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Bilim Kurulu üyeleri masadaki son verilere bakacak, Türkiye'nin risk haritası çıkarılacak ve tavsiye kararları alınacak. Tavsiye kararları da çok önemli çünkü çıkacak tavsiye kararları ramazan ayında hangi tedbirlerin alınacağını gösterecek.
Aşılama süreci de masadaki konulardan. Bilim Kurulu Üyeleri'nden de dikkat çeken mesajlar var. Afşin Emre Kayıpmaz, 'Ramazan için ek tedbirler gelebilir' mesajını verdi.
Artık gözler pazartesi günü yapılacak Bilim Kurulu Toplantısı'nda olacak.