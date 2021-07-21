Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman? Sağlık Bakanı Koca ne zaman açıklama yapacak? Gözler yeni kararlarda!

Kovid-19'la mücadele kapsamında, son 24 saatte birinci, ikinci ve üçüncü doz 181 bin 42 aşı uygulandı.



Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı 39 milyon 63 bin 433'ü birinci doz, 21 milyon 279 bin 203'ü ikinci doz, 3 milyon 669 bin 529'u üçüncü doz olmak üzere 64 milyon 12 bin 165'e yükseldi.



En az bir doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il sırasıyla Muğla, Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Amasya, Eskişehir, Aydın, Tekirdağ ve İzmir oldu.



En az bir doz aşı yapılanların oranının en az olduğu iller ise Bitlis, Şanlıurfa, Mardin, Siirt, Diyarbakır, Muş, Batman, Bingöl, Gümüşhane ve Iğdır olarak sıralandı.



