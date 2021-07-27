Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman? Sağlık Bakanı Koca açıklama yapacak mı? Milyonlar yeni kararları bekliyor!
Bilim Kurulu Toplantısı ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları milyonlar tarafından bekleniyor. Vaka sayısında yaşanan artış ve aşılamadaki yavaşlama salgını tekrar gündeme taşırken, koronavirüste alınacak yeni önlemlere gözler çevrildi. Bakan Koca başkanlığında gerçekleşecek olan Bilim Kurulu Toplantısı'nda vaka sayılarının düşürülmesi için atılacak adımların görüşülmesi bekleniyor. Yayılım hızını arttıran Delta varyantına yönelik tedbirler de istişare edilecek. Toplantı sonrası Bakan Koca'nın açıklama yapması ön görülüyor. Peki, Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman yapılacak? İşte, Bilim Kurulu Toplantısı'nın tarihi hakkında ayrıntılı bilgiler.
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Bilim Kurulu Toplantısı'nın tarihi bayram sonrasında gündeme geldi. Aşılamadaki son durum, güncel vaka sayıları ve FAZ-3 çalışması süren Turkovac yerli aşı çalışmaları toplantının ana gündem maddeleri olacak. Vaka sayılarının artması sonrası ile delta ve delta plus varyantlarına yönelik yeni önlemlerin de masaya gelmesi bekleniyor. Ancak bu haftaki toplantının tarihi henüz netleşmedi. Toplantının çarşamba ya da perşembe günü yapılması bekleniyor.
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BİLİM KURULU NE ZAMAN TOPLANACAK?
Salgının başından beri yapılan toplantı genellikle çarşamba ya da perşembe günü gerçekleşiyor. Bu haftaki toplantı ile ilgili henüz bir açıklama gelmedi. Kurban Bayramı dolayısı ile Bilim Kurulu Toplantısı'nın önümüzdeki hafta gerçekleşmesi bekleniyor.
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İLK DOZ AŞISINI YAPTIRMAYANLARIN SAYISI İNDİ
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede birinci doz aşısını olmayanların sayısının 22 milyon 344 bin 407'ye düştüğünü açıkladı.
Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, dün 1 milyon 367 bin 872 doz Kovid-19 aşısının uygulandığını belirtti.
Bu aşılardan 244 bin 868'inin birinci doz, 910 bin 136'sının ikinci doz, 212 bin 868'inin de üçüncü doz olduğunu kaydeden Koca, "İlk doz aşısını henüz yaptırmayanların sayısı 22 milyon 344 bin 407'ye indi." ifadesini kullandı.
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı aşıların yaptırılarak riskin en az düzeye indirilmesi uyarısında bulundu.
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Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Adıyaman ve Kahramanmaraş, çok yüksek riskli il (kırmızı) kategorisinden yüksek riskli il (turuncu) kategorisine geçti. Aşılarımızı yaptırarak riski en az düzeye indirelim." ifadelerini kullandı.