Bilim Kurulu toplantısı ne zaman? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları bekleniyor
Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının tarihi ülke genelinde alınan yeni tedbirler devam ederken gündeme gelen konulardan oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu üyeleri tarafından gerçekleşen kritik toplantıda, virüsün yayılmasını engellemeye yönelik yeni önlemler masaya yatırılıyor. Okulların açılış tarihinin ele alındığı geçen haftaki toplantıda Bakan Koca okulların durumunun önümüzdeki günlerde netleşeceğini bildirmişti. Gözler şimdi bu haftaki toplantıda. Peki, Bilim Kurulu toplantısı ne zaman?
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu üyelerince koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı haftalık olarak düzenleniyor. Mart ayından bu yana devam eden Bilim Kurulu toplantısı en son 2 Eylül Çarşamba günü saat 17.00'da toplanmıştı. Bakan Koca toplantının ardından kameraların karşısına geçerek, vaka sayısında artış yaşanan illeri ve alınması gereken önlemlere yönelik bilgiler vermişti. Bu haftaki toplantının tarihi ise henüz belli değil. Ancak toplantının yarın yapılması ön görülüyor. İşte, detaylar.
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BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN?
Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında gerçekleşiyor. Toplantıda virüsün yayılım hızını azaltmaya yönelik üyelerin tavsiyeleriyle yeni tedbirler istişare ediliyor.
Bilim Kurulu genellikle çarşamba günleri toplanıyor. Bu haftaki Bilim Kurulu toplantısının tarihi henüz belli olmadı ancak toplantının 9 Eylül Çarşamba günü yapılması ön görülüyor.
Konuyla ilgili gelişmeler geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.
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GEÇEN HAFTA BAKAN KOCA NELER AÇIKLAMIŞTI?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçen haftaki Bilim Kurulu Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.
Koca eğitim öğretim dönemine ilişkin önemli değerlendirmelerde bulunarak "1. ve 2. sınıf ve 8. ve 12. sınıfla ilgili düzenlemeyi muhtemelen gelecek hafta konuşmuş oluruz. Daha çok 1. sınıfların alışması açısından 2+5 şeklinde sayıyı azaltarak yani 2 gün devam 5 gün okula gitmeme şeklinde bir uygulama gündeme gelebilir.
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Önümüzdeki hafta bunu daha netleştirmiş oluruz. Diğer sınıfların bu dönemde nasıl devam edeceği şeklinde 8. ve 12. sınıflarla ilgili salgının seyrine göre gelecek hafta bunu daha da netleştirmiş oluruz." demişti.
Bakan koca ayrıca koronavirüs aşı çalışmaları ve filyasyon ekiplerinin çalışmaları konusunda da bilgiler vermişti.