Bilim Kurulu toplantısı ne zaman? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları bekleniyor

Önümüzdeki hafta bunu daha netleştirmiş oluruz. Diğer sınıfların bu dönemde nasıl devam edeceği şeklinde 8. ve 12. sınıflarla ilgili salgının seyrine göre gelecek hafta bunu daha da netleştirmiş oluruz." demişti.



Bakan koca ayrıca koronavirüs aşı çalışmaları ve filyasyon ekiplerinin çalışmaları konusunda da bilgiler vermişti.