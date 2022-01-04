Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman saat kaçta yapılacak? Yeni koronavirüs tedbirleri gelecek mi? Gözler Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamasında
Yeni koronavirüs tedbirleri gelecek mi, sorusu omicron varyantı ile beraber vaka sayılarındaki tedirgin edici artış sonrası yeniden gündeme geldi. Son açıklanan tabloya göre koronavirüs vaka sayılarının 60 binlere yaklaşması gözleri Bilim Kurulu Toplantısı kararlarına çevirdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın başkanlığında yapılacak olan Bilim Kurulu Toplantısı'nda koronavirüste son durum ve aşılama sayılarının değerlendirilmesi ön görülüyor. Videokonferans yöntemi ile yapılacak toplantı sonrası Bakan Koca Bilim Kurulu sonuçlarını duyuracak. Peki, Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman, bu hafta var mı? İşte, o konuyla ilgili ayrıntılar.
Bilim Kurulu Toplantısı kararları için milyonların gözü kulağı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamalarına çevrildi. Belirli aralıklar ile Bilim Kurulu üyelerinin katılımı ile gerçekleşen toplantıda, vaka sayılarındaki son durum ile salgında gelinen son nokta istişare ediliyor. Son olarak 3. doz aşı kararı veren Bilim Kurulu'da omicron varyantının ele alınması ön görülüyor. Ancak Bilim Kurulu Toplantısı'nın tarihi hakkında henüz bir açıklama gelmedi.
SON YAPILAN BİLİM KURULU TOPLANTISI KARARLARI
Geçen hafta 29 Aralık'ta yapılan toplantı sonrası Bakan Koca yazılı açıklama yapmıştı. 5 maddeden oluşan yazılı açıklama şu şekilde:
Bilim Kurulumuz, salgının seyri, Omicron varyantının etkisi, aşılama programı ve Turkovac aşısının kullanıma alınması gündemi ile toplandı. Toplantımızda değerlendirilen konuları maddeler halinde özetlemek gerekirse;
Bilim Kurulumuz, salgının seyri, Omicron varyantının etkisi, aşılama programı ve Turkovac aşısının kullanıma alınması gündemi ile toplandı. Toplantımızda değerlendirilen konuları maddeler halinde özetlemek gerekirse;
1. Son haftada günlük vaka sayılarında artış belirginleşmiştir. Vaka sayılarındaki artışın temel sebebi kapalı ortamlarda geçiren sürenin artması ve Omicron varyantının hızla bulaşıyor olmasıdır. Vaka sayılarındaki artış hastaneye yatışlara yansımamıştır. Benzer şekilde son dönemde hastalığa yakalananlarda zatürre oranında bir artış görülmemiştir. Bu konu yakından takip edilmektedir.
2. Omicron varyantının hızlı bulaşıyor olması tedbirlerde değişikliğe sebep olmamaktadır. Daha hızlı bulaşan bu yeni varyanta karşı kişisel tedbirlerin önemi son derece artmıştır. Maske kullanımı hastalığın kişiye bulaşmasını değil hasta kişinin hastalığı başkasına bulaştırmasını engellemeye yaramaktadır. Maske kullanmak karşımızdaki kişiyi korumak için büyük bir sorumluluktur.
3. Kapalı ortamlarda geçirilen süreyi mümkün olan en kısa süre olarak tutmalı, kesinlikle maske kullanımından taviz verilmemelidir.
2. Omicron varyantının hızlı bulaşıyor olması tedbirlerde değişikliğe sebep olmamaktadır. Daha hızlı bulaşan bu yeni varyanta karşı kişisel tedbirlerin önemi son derece artmıştır. Maske kullanımı hastalığın kişiye bulaşmasını değil hasta kişinin hastalığı başkasına bulaştırmasını engellemeye yaramaktadır. Maske kullanmak karşımızdaki kişiyi korumak için büyük bir sorumluluktur.
3. Kapalı ortamlarda geçirilen süreyi mümkün olan en kısa süre olarak tutmalı, kesinlikle maske kullanımından taviz verilmemelidir.
4. Aşılama programımız sayesinde toplumumuzda önemli ölçüde aşılanma sağlanmıştır. Yeni durum için aşıların hatırlatma dozunun önemi son derece artmıştır. Tüm vatandaşlarımızı vakit geçirmeden hatırlatma dozlarını olmaya ısrarla davet ediyoruz.
5. Yerli aşımız Turkovac yarından itibaren şehir hastanelerimizden başlayarak uygulanacaktır. Hatırlatma dozunu yerli aşımızla yaptırmak mümkün. Önceki aşılarınızın türü ne olursa olsun hatırlatma dozunuzu Turkovac ile olabilirsiniz.
5. Yerli aşımız Turkovac yarından itibaren şehir hastanelerimizden başlayarak uygulanacaktır. Hatırlatma dozunu yerli aşımızla yaptırmak mümkün. Önceki aşılarınızın türü ne olursa olsun hatırlatma dozunuzu Turkovac ile olabilirsiniz.