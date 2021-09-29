Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? Yeni tedbir gelecek mi? Gözler Bakan Fahrettin Koca'nın açıklamasında
Bilim Kurulu Toplantısı ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Koronavirüs sürecinde önemli açıklamaların yapıldığı Bilim Kurulu Toplantısı belirli günlerde gerçekleştiriliyor. Toplantının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yazılı veya sözlü açıklama yapıyor. Yapılacak olan yeni toplantıda koronavirüs salgınının seyri, aşılama süreci ve vaka sayılarındaki yükselişin ele alınması bekleniliyor. Peki, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman yapılacak? İşte, Bilim Kurulu Toplantısı ile ilgili detaylar
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları ile duyurulacak Bilim Kurulu Toplantısı kararları gündemde yer almaya devam ediyor. Her hafta belirli aralıklarla gerçekleşen kritik toplantıda vaka sayısındaki son durum görüşülecek. Koronavirüs Bilim Kurulu saat 17:00’de Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle toplanacak.
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BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN?
Koronavirüs Bilim Kurulu saat 17:00’de Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle toplanacak. Toplantının ardından yazılı açıklama yapılacağı öğrenildi.
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BAKAN KOCA'DAN YÜZ YÜZE EĞİTİM AÇIKLAMASI
Sağlık Bakanı Koca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını cevaplandırdı.
Okulların 3 hafta açık kalmasıyla 0-17 yaş arasındaki vaka sayısının 1 kat daha arttığını belirten Bakan Koca, "Yani ortalama aktif vakamız 400 bin civarında, 400 bin diyelim. 4'te 1'i 0-17 yaş grubunda yani yüzde 25'i. Daha önce yüzde 10-11 oranındaydı ama bu vaka sayılarındaki artış, hastane yatışına yüzde 10 oranında yansıdı. Yoğun bakım ve entübe sayılarına yansımadı. Tedirgin olunacak bir durum yok. Bu vaka artışı hastane yükünün artışına sebep olmuyor veya yoğun bakım ve entübe sayılarını değiştirmedi.
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Yakın takip ediyoruz. Bu 3 haftalık sonuç. Önümüzdeki dönemde bir değişiklik olursa zaten söylemiş olacağız. Bu anlamda tedirgin olunabilecek bir durumun olmadığını, okulları bu yıl her halükarda açık tutacağımızı söylemiştim. En son kapanan değil asla kapanmayan. Bilim Kurulu olarak Sağlık Bakanlığı olarak ikili ve hafta sonu eğitim dahil olmak üzere bütün alternatiflerin denenerek okulların açık kalmasını, sadece Milli Eğitim değil üniversiteler için de bunu düşünüyoruz" diye konuştu.
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Bakan Koca, bir soru üzerine alışveriş merkezlerini de okulları da kapatmayacaklarını kaydederek, "Artık aşı var. Elimizde bir güç var. O da aşı. Elimizde yeterince aşımız var. Yerli aşımız da önümüzdeki aylarda devreye girmiş olur. Dolayısıyla bizim aşı gibi bir gücümüz olduğunda toplumsal bağışıklığın elde edilmesi temel hedefimiz. Bunun için AVM'lerin kapanması ya da yeni dönemde kapanmalarını gündeme almak istemiyoruz.
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Yeni dönemde kişisel tedbirlerin devreye girdiği, kişisel güvenlik çemberinin daha çok önemsendiği ve aşılamayı ön planda hedeflediğimiz bir dönem olarak görüyoruz. Yeni dönemde kısıtlamaları gündemimize almak istemiyoruz. Okullar ve yükseköğrenim de dahil olmak üzere asla kapanmayacak olan kurumlar olacak" dedi.