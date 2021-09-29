Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? Yeni tedbir gelecek mi? Gözler Bakan Fahrettin Koca'nın açıklamasında

Yakın takip ediyoruz. Bu 3 haftalık sonuç. Önümüzdeki dönemde bir değişiklik olursa zaten söylemiş olacağız. Bu anlamda tedirgin olunabilecek bir durumun olmadığını, okulları bu yıl her halükarda açık tutacağımızı söylemiştim. En son kapanan değil asla kapanmayan. Bilim Kurulu olarak Sağlık Bakanlığı olarak ikili ve hafta sonu eğitim dahil olmak üzere bütün alternatiflerin denenerek okulların açık kalmasını, sadece Milli Eğitim değil üniversiteler için de bunu düşünüyoruz" diye konuştu.