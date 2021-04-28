Bilim Kurulu toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? Gözler Fahrettin Koca'nın açıklamasında..

VAKA SAYISI 43 BİN 301 60 binleri geçen vaka sayılarında düşüş sürüyor. Türkiye'de son 24 saatte 282 bin 192 COVID-19 testi yapıldı, 43 bin 301 kişinin testi pozitif çıktı, 346 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 2 bin 703 oldu.Son 24 saatte 45 bin 592 kişinin COVID-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 167 bin 263'e yükseldi.