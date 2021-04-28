Bilim Kurulu toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? Gözler Fahrettin Koca'nın açıklamasında..
Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ne zaman yapılacağı vatandaşlar tarafından merak edilen konular arasındaydı. Yapılan açıklamaya göre Bilim Kurulu toplantısının bugün saat 16:00'da yapılacağı duyuruldu. Toplantının ardından Sağlık BakanıFahrettin Koca'nın açıklama yapması bekleniyor.. İşte detaylar
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Koronavirüs Bilim Kurulu saat 16:30’da video konferans yöntemiyle toplanacak. Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın, toplantının ardından saat 18:00’de açıklama yapması bekleniyor.Koronavirüs Bilim Kurulu saat 16.30’da video konferans yöntemiyle toplanacak. Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, toplantının ardından saat 18.00’de açıklama yapacak.
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SPUTNİK V AŞISININ ORTAK ÜRETİMİ
Türkiye’de aşılama sayısı 22 milyonu aştı. 1. doz aşı uygulanan kişi sayısı 13,5 milyonun üzerinde, 2. doz aşı uygulanan kişi sayısı ise 8 milyon 618 bini geçti.Aşı tedariki ve aşılama sürecindeki son durum kurulun gündemini oluşturacak. Sputnik V aşısının ortak üretimine yönelik süreç görüşülecek.
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VAKA SAYISI 43 BİN 301
60 binleri geçen vaka sayılarında düşüş sürüyor. Türkiye'de son 24 saatte 282 bin 192 COVID-19 testi yapıldı, 43 bin 301 kişinin testi pozitif çıktı, 346 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 2 bin 703 oldu.Son 24 saatte 45 bin 592 kişinin COVID-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 167 bin 263'e yükseldi.
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Test sayısı 46 milyon 435 bin 343'e ulaştı, vaka sayısı 4 milyon 710 bin 582, vefat sayısı 39 bin 57, ağır hasta sayısı 3 bin 549 oldu.