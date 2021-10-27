Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? Gözler Bakan Koca’nın açıklamalarında!
Bilim Kurulu Toplantısı'nın sonuçları için gözler Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yapacağı açıklamalara çevrildi. Koronavirüs salgın sürecinden bu yana her hafta toplanan Bilim Kurulu'nda salgında gelinen son durum ve aşılama süreci değerlendirilecek. Vaka sayılarında tedirgin edici tablo sürerken yeni tedbirlerin gelip gelmeyeceği ise kritik toplantının ardından belli olacak. Toplantıda okullardaki son durum ve yerli aşı Turkovac'ın da ele alınması ön görülüyor. Peki, Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman? İşte, kritik toplantı hakkında ayrıntılı bilgiler.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Koca başkanlığında gerçekleşiyor. Video konferans yöntemiyle yapılan toplantıda aşılama oranı masadaki en önemli gündem maddesi olacak. Öte yandan kış aylarına girilirken yeni tedirlerin gelip gelmeyeceğinin ise Bilim Kurulu'nda görüşülmesi bekleniyor. Ancak bu haftaki Bilim Kurulu Toplantısı'nın tarihi hakkında henüz açıklama gelmedi.
2
BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?
Bilim Kurulu Toplantısı en son 20 Ekim tarihinde gerçekleşmişti. Bu haftaki toplantının tarihi hakkında henüz bir açıklama gelmezken, Bilim Kurulu'nun 27 Ekim Çarşamba günü toplanması ön görülüyor. Koronavirüs Bilim Kurulu genellikle çarşamba ya da perşembe günleri gerçekleşiyor.
3
SON TOPLANTIDA ALINAN KARARLAR
Geçtiğimiz hafta yapılan toplantı sonrası Bakan Koca, yüz yüze eğitim, TURKOVAC, grip aşısı ve koronavirüsle mücadele gibi önemli konularda alınan kararları açıkladı. Toplantı sonrası Bakan Koca yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı;
Aşı programımızda bir çok vatandaşımız aşı olmuş olmasına rağmen bir yavaşlama dikkat çekmektedir. Aşı tam aşılı hale gelmeden çok sınırlı koruma sağlıyor. Hele toplum bağışıklığı elde edilmeden ne kadar emek versek de yayılım devam ediyor. Aşılanma oranının yüksek olması aşı olmayanları korumuyor. Hiç birimiz nasılsa başkaları aşı oldu ben olmasam da olur düşüncesinde olmamalı. Aşı birinci derece aşı olan kişileri koruyor. Kendi korumamız kendi aşımızdır. İkinci doz ve hatırlatma dozu aşısının zamanı gelen vatandaşlarımızın hiç vakit kaybetmeden aşılarını tamamlamaları önce kendileri sonra tüm toplum için son derece kıymetli bir adım olacaktır. Israrla ve tekrarla sizleri aşı olmaya ve aşılarınızı tamamlamaya davet ediyorum.
4
Bir çağrım da yerli aşımız Turkovac için. Aşımızın geliştirilmesinin her safhasında bağımsız bir bilim heyeti aşı çalışmasının sonuçlarını değerlendirerek bir sonraki aşamaya geçmesine izin vermektedir. Bilimsel çalışmaların bağımsız bilim insanlarımızca değerlendirildiğinden ve güvence altına alındığından emin olunuz. Bulunduğumuz aşamada ise 2 doz inaktif aşı olmuş sağlıklı bireylerin gönüllü olarak destek vermesine ihtiyaç var. Kendi aşımız kendi gücümüzdür. Bu güce güç katacak gönüllüler e-nabız üzerinden gönüllü olmaya müracaat edebilir ya da en yakın şehir hastanesine ulaşabilirler. Yerli aşımıza destek verin, salgına karşı kendi güvencemiz somut hale gelsin.
5
OKULLAR AÇIK KALACAK MI?
Bilim Kurulu üyelerimiz kendilerine çok sayıda “okullar açık kalacak mı?” sorusu ile müracaat edilmesinde şikayetçi. En net şekilde ve kararlı bir tavırla okullarımızın kapanmasının asla gündem olmayacağını bir kez daha ifade ediyoruz. Okulların kapanması söz konusu değil. Gündemimizde olmayacak. Bu sorunun gündemde kalmasının ise hiçbir faydası da manası da yok. Çocuklarımızı koruyarak, tedbirlere uyarak eğitimin her kademesinde yüz yüze eğitime devam edeceğiz.