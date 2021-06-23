Bilim Kurulu toplantısı ne zaman, bugün mü? Sağlık Bakanı Koca saat kaçta açıklama yapacak? Yazılı açıklama geldi

Sağlık Bakanı Koca, TURKOVAC aşısı için 846 bin 451 kişinin gönüllü olduğunu duyurdu Toplantının bir diğer gündemini yerli aşı çalışmalarının oluşturması bekleniyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada şunları kaydetmişti:



"Turkovac'ın 3. faz çalışmalarında ilk doz uygulandı. 40 bin 800 gönüllünün yardımına ihtiyaç duyulduğu halde, E-Nabız üzerinden kısa sürede 846 bin 451 başvuru oldu. Sonuca inancımız tam. Yakında kendi aşısını üreten ve aşısı dünyada kullanılan sayılı ülkelerden biri olacağız."