Bilim Kurulu toplantısı ne zaman, bugün mü? Sağlık Bakanı Koca saat kaçta açıklama yapacak? Yazılı açıklama geldi
Bilim Kurulu toplantısı için yazılı açıklama geldi. 21 Haziran’da gerçekleşen kabine toplantısı ardından gözler Bilim Kurulu toplantısına çevrilmişti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığındaki Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı bugün yapılacak. Peki, Bilim Kurulu toplantısı ne zaman başlayacak? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca saat kaçta açıklama yapacak?
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Bilim Kurulu toplantısı tarihi ve saati için yazılı açıklama geldi. Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Koronavirüs Bilim Kurulu bugün saat 17.30'da Bakanlığın Bilkent Yerleşkesi'nde toplanacak.. Toplantıda, azalan vaka sayıları ve hızlı şekilde devam eden aşılama programı değerlendirilecek.
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Bakan Koca'nın Bilim Kurulu toplantısının tamamlanması ardından saat 19.00'da toplantıya ilişkin açıklama yapması ve kamuoyunu bilgilendirmesi bekleniyor.
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Sağlık Bakanı Koca, TURKOVAC aşısı için 846 bin 451 kişinin gönüllü olduğunu duyurdu
Toplantının bir diğer gündemini yerli aşı çalışmalarının oluşturması bekleniyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada şunları kaydetmişti:
"Turkovac'ın 3. faz çalışmalarında ilk doz uygulandı. 40 bin 800 gönüllünün yardımına ihtiyaç duyulduğu halde, E-Nabız üzerinden kısa sürede 846 bin 451 başvuru oldu. Sonuca inancımız tam. Yakında kendi aşısını üreten ve aşısı dünyada kullanılan sayılı ülkelerden biri olacağız."