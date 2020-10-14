Bilim Kurulu toplantısı ne zaman, saat kaçta? Sağlık Bakanı Koca açıklama yapacak!
Koronavirüs Bilim Kurulu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede son durumu görüşmek için toplantılar yapmaya devam ediyor. Yapılan toplantıların ardından, alınacak önlemler ve süreç masaya yatırılıyor. Peki, Bilim Kurulu ne zaman toplanacak?
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Türkiye'de son 24 saatte 1632 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 62 kişi yaşamını yitirdi. Gözler şimdi Koronavirüs Bililim Kurulu'nun yeni toplantısında. İşte, 'Bilim Kurulu toplantısı ne zaman?' sorusunun yanıtı...
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Koronavirüs Bilim Kurulu bugün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplanacak. Bakan Koca, toplantı sonrası açıklama yapacak.
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Saat 17.00'de başlayacak Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası Bakan Koca'nın 19.00 sıralarında basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.