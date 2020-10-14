Gündem Haber Giriş: 14 Ekim 2020 - 14:57 | 14 Ekim 2020 - 15:04

Bilim Kurulu toplantısı ne zaman, saat kaçta? Sağlık Bakanı Koca açıklama yapacak!

Koronavirüs Bilim Kurulu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede son durumu görüşmek için toplantılar yapmaya devam ediyor. Yapılan toplantıların ardından, alınacak önlemler ve süreç masaya yatırılıyor. Peki, Bilim Kurulu ne zaman toplanacak?