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GeriGündem Bilim Kurulu toplantısı ne zaman, saat kaçta? Sağlık Bakanı Koca açıklama yapacak!
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Haber Giriş: 14 Ekim 2020 - 14:57 | 

Bilim Kurulu toplantısı ne zaman, saat kaçta? Sağlık Bakanı Koca açıklama yapacak!

Koronavirüs Bilim Kurulu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede son durumu görüşmek için toplantılar yapmaya devam ediyor. Yapılan toplantıların ardından, alınacak önlemler ve süreç masaya yatırılıyor. Peki, Bilim Kurulu ne zaman toplanacak?

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Türkiye'de son 24 saatte 1632 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 62 kişi yaşamını yitirdi. Gözler şimdi Koronavirüs Bililim Kurulu'nun yeni toplantısında. İşte, 'Bilim Kurulu toplantısı ne zaman?' sorusunun yanıtı...

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Koronavirüs Bilim Kurulu bugün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplanacak. Bakan Koca, toplantı sonrası açıklama yapacak.

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Saat 17.00'de başlayacak Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası Bakan Koca'nın 19.00 sıralarında basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor. 

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