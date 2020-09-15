Bilim Kurulu toplantısı ne zaman, saat kaçta? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklaması bekleniyor
Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı haftalık olarak gerçekleşiyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın başkanlığında yapılan toplantıda, koronavirüs önlemlerine yönelik yeni tedbirler masaya yatırılıyor. Okulların açılması, hastanelerdeki tedbirler ve kamu çalışma saatleri gibi konuların ele alındığı Bilim Kurulu toplantısında, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca basın toplantısı düzenleyerek bilgilendirmede bulunuyor. Geçtiğimiz hafta önemli değerlendirmelerde bulunan Bakan Koca ülkemizdeki koronavirüs aşındaki son durumu duyurmuştu. Peki, Bilim Kurulu toplantısı ne zaman ve saat kaçta? İşte, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısıyla ilgili ayrıntılar.
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Bilim Kurulu toplantısının ne zaman yapılacağı, son günlerde artan vaka sayısı ile beraber vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Corona virüsün ilk çıktığı dönem olan mart ayından bu yana gerçekleşen Bilim Kurulu toplantısında virüsün yayılmasını engellemeye yönelik düzenlemeler masaya yatırılıyor. Diğer yandan aşı çalışmaları ve koronavirüs ilacıyla ilgili son durum da toplantıda değerlendiriliyor. Geçtiğimiz hafta perşembe günü yapılan koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının bu haftaki tarihi henüz açıklanmadı. İşte, detaylar.
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KORONAVİRÜS BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN?
Bilim Kurulu üyeleri ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın başkanlığında yapılan Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı geçtiğimiz hafta 10 Eylül Perşembe günü yapılmıştı. Bu haftaki Bilim Kurulu toplantısının tarihi henüz açıklanmadı.
Toplantının tarihi belli olduğu zaman haberlerimizde yer vereceğiz.
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GEÇEN HAFTA BAKAN KOCA NELER AÇIKLAMIŞTI?
Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından değerlendirmelerde bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka sayısında artış yaşanan illeri duyurarak şunları açıklamıştı;
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Van'da 128 olan erişkin yoğun bakım yatak sayımıza 93 yatak ilave ederek 221'e çıkarıyoruz. Van'da yatak doluluk oranı yüzde 53, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 74, solunum cihazı doluluk oranı ise yüzde 25. Bitlis'te 55 olan erişkin yoğun bakım yatak sayımızı 25 ilaveyle 80'e çıkarıyoruz.
Bitlis'te yatak doluluk oranımız 43, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 51, solunum cihazı doluluk oranı yüzde 47. Muş'ta yoğun bakım yatak sayımızı 38'den 10 yatak ilavesi ile 48 yatağa çıkarmış olacağız. Muş'ta yatak doluluk oranımız yüzde 35, yoğun bakım doluluk oranımız yüzde 59, solunum cihazı doluluk oranımız yüzde 37. Hakkari'de yoğun bakım yatak sayımız mart ayında 25 idi. Bu süreçte 19 ilaveyle yoğun bakım kapasitemizi 44'e çıkarmış olacağız. Hakkari'de yatak doluluk oranımız yüzde 51, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 47, solunum cihazı doluluk oranı yüzde 25. Türkiye geneline baktığımızda yatak doluluk oranımız yüzde 52, yoğun bakım doluluk oranımız yüzde 67, solunum cihazı doluluk oranımız ise yüzde 32. Yani bu anlamda herhangi bir sorun olmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz.