Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklama yapması bekleniyor

KORONAVİRÜS TABLOSUNDA SON DURUM

Sağlık Bakanlığı, 8 Şubat Corona virüs tablosunu paylaştı. Açıklanan tabloya göre son 24 saatte yapılan 452 bin 363 testte 111 bin 96 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 241 kişi hayatını kaybederken, 82 bin 168 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.



18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1’inci doz Türkiye ortalaması yüzde 92,66, 2’nci doz ortalaması yüzde 84,66 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1’inci dozda 57 milyon 517 bin 69, 2’nci dozda 52 milyon 548 bin 851 ve 3’üncü dozda 25 milyon 788 bin 884 olmak üzere toplam 143 milyon 303 bin 935 aşı uygulandı.