Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklama yapması bekleniyor

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Birçok ilde eğitime kar engeli Bazı kamu çalışanlarını da ilgilendiriyorBirçok ilde eğitime kar engeli! Bazı kamu çalışanlarını da ilgilendiriyor#Kar
Ozan Tufanın büyük şanssızlığı Kendisini denedi ancak...Ozan Tufan'ın büyük şanssızlığı! Kendisini denedi ancak...#Ozan Tufan
Pekinde skandal anlar Hepsini ağlayarak anlattıPekin'de skandal anlar! Hepsini ağlayarak anlattı #Pekin Kış Olimpiyat Oyunları
Bakan Nebatinin Londra temaslarının ayrıntıları belli olduBakan Nebati'nin Londra temaslarının ayrıntıları belli oldu#Nurettin Nebati
Fenerbahçe, 10 kişilik Kayserispora elendiFenerbahçe, 10 kişilik Kayserispor'a elendi#Süper Lig
Vefatlardaki tablo çok üzücü Bakan Koca bir kez daha uyardı: Bu iki bilgi hepimiz için uyarıcıVefatlardaki tablo çok üzücü! Bakan Koca bir kez daha uyardı: 'Bu iki bilgi hepimiz için uyarıcı'#Koronavirüs
Cumhurbaşkanı Erdoğandan Sedef Kabaşa tazminat davasıCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sedef Kabaş'a tazminat davası!#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Hablemitoğlu suikastının katil zanlısı Nuri Gökhan Bozkır tutuklandıHablemitoğlu suikastının katil zanlısı Nuri Gökhan Bozkır tutuklandı#Nuri Gökhan Bozkır
Marius Sumudica taciz iddialarına isyan etti Bu tarz şeyler asla söyleyemezsinMarius Sumudica taciz iddialarına isyan etti! "Bu tarz şeyler asla söyleyemezsin"#Marius Sumudica
Şarkıcı Ebru Elvere dolandırıcılık şokuŞarkıcı Ebru Elver'e dolandırıcılık şoku#Ebru Elver
Miras kavgası aile faciasına döndü Ağabey, kardeşi ve yengesine kurşun yağdırdıMiras kavgası aile faciasına döndü! Ağabey, kardeşi ve yengesine kurşun yağdırdı#Miras
Putin-Macron görüşmesi sosyal medyayı salladı Tuzu uzatır mısın lütfenPutin-Macron görüşmesi sosyal medyayı salladı! 'Tuzu uzatır mısın lütfen?'#Macron
Burak Elmas: UEFA final bileti bendenBurak Elmas: "UEFA final bileti benden"#Macron
Kesinti sonrası fatura kararı Bakan Dönmez açıkladı...Kesinti sonrası fatura kararı! Bakan Dönmez açıkladı...#Fatih Dönmez
Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde yeni detaylar... Ali Yasakın ifadesi ortaya çıktıŞafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde yeni detaylar... Ali Yasak'ın ifadesi ortaya çıktı#Şafak Mahmutyazıcıoğlu
HABERLERGündem Haberleri

Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklama yapması bekleniyor

#Bilim Kurulu Toplantısı#Fahrettin Koca#Koronavirüs

Koronavirüs Bilim Kurulu kararları, Sağlık Bakanı Koca başkanlığında gerçekleşecek toplantı sonrası belli olacak. Koronavirüsün varyantı Omicron hızla yaygınlaşırken, vaka sayısındaki yükseliş de dikkat çekti. Son tabloya göre 24 saatte 452 bin 363 Kovid-19 testi yapıldı, 111 bin 96 kişinin testi pozitif çıktı, 241 kişi yaşamını yitirdi. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Toplantısında, salgındaki son durum ve aşılama süreci değerlendirilecek. Toplantı sonrası Bakan Koca'nın açıklama yapması bekleniyor. Peki, Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman, saat kaçta? İşte, ayrıntılar.

1/5Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman, saat kaçta Sağlık Bakanı Fahrettin Kocanın açıklama yapması bekleniyor

Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman sorusu, 9 Şubat Çarşamba günü gündeme geldi. Türkiye'de yeni tip koronavirüs (COVID-19) vaka sayılarının 100 bini geçmesiyle gözler Bilim Kurulu Toplantısı kararlarına çevrildi. Salgındaki son durumun ele alınmasının beklendiği toplantıda hastanelere yatış oranı da ele alınacak. Kritik toplantının bugün gerçekleşmesi bekleniyor.

2/5BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN

BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN?

Bilim Kurulu Toplantısı'nın tarihi hakkında bir açıklama henüz gelmedi. Ancak toplantı genellikle çarşamba günleri gerçekleşiyor. Bu haftaki Bilim Kurulu Toplantısı'nın da 9 Şubat Çarşamba günü videokonferans yöntemiyle yapılması bekleniyor.

Toplantıda, vakaların hastanelere yansıması ve aşılama hızı değerlendirilecek. Toplantının ardından yazılı ya da YouTube üzerinden açıklama yapılacak.

3/5KORONAVİRÜS TABLOSUNDA SON DURUM

KORONAVİRÜS TABLOSUNDA SON DURUM

Sağlık Bakanlığı, 8 Şubat Corona virüs tablosunu paylaştı. Açıklanan tabloya göre son 24 saatte yapılan 452 bin 363 testte 111 bin 96 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 241 kişi hayatını kaybederken, 82 bin 168 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1’inci doz Türkiye ortalaması yüzde 92,66, 2’nci doz ortalaması yüzde 84,66 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1’inci dozda 57 milyon 517 bin 69, 2’nci dozda 52 milyon 548 bin 851 ve 3’üncü dozda 25 milyon 788 bin 884 olmak üzere toplam 143 milyon 303 bin 935 aşı uygulandı.

4/5Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman, saat kaçta Sağlık Bakanı Fahrettin Kocanın açıklama yapması bekleniyor

En az 2 doz aşı olan kişi sayısının en yüksek olduğu iller; Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ oldu.

5/5Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman, saat kaçta Sağlık Bakanı Fahrettin Kocanın açıklama yapması bekleniyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dün İstanbul’da yaptığımız incelemeler, yoğun bakımda tedavi gören hastaların %90’ının 60 yaş üzerinde, yaklaşık %88’inin aşısız veya aşısı eksik kişiler olduğunu göstermiştir. BU İKİ BİLGİ tüm illerimizde hepimiz için UYARICIDIR. Aşılar tam olmalı, büyükler kendini korumalıdır" ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Bilim Kurulu Toplantısı#Fahrettin Koca#Koronavirüs