Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklama yapması bekleniyor

Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman sorusu, 9 Şubat Çarşamba günü gündeme geldi. Türkiye'de yeni tip koronavirüs (COVID-19) vaka sayılarının 100 bini geçmesiyle gözler Bilim Kurulu Toplantısı kararlarına çevrildi. Salgındaki son durumun ele alınmasının beklendiği toplantıda hastanelere yatış oranı da ele alınacak. Kritik toplantının bugün gerçekleşmesi bekleniyor.
Bilim Kurulu Toplantısı'nın tarihi hakkında bir açıklama henüz gelmedi. Ancak toplantı genellikle çarşamba günleri gerçekleşiyor. Bu haftaki Bilim Kurulu Toplantısı'nın da 9 Şubat Çarşamba günü videokonferans yöntemiyle yapılması bekleniyor.
Toplantıda, vakaların hastanelere yansıması ve aşılama hızı değerlendirilecek. Toplantının ardından yazılı ya da YouTube üzerinden açıklama yapılacak.
Sağlık Bakanlığı, 8 Şubat Corona virüs tablosunu paylaştı. Açıklanan tabloya göre son 24 saatte yapılan 452 bin 363 testte 111 bin 96 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 241 kişi hayatını kaybederken, 82 bin 168 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.
18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1’inci doz Türkiye ortalaması yüzde 92,66, 2’nci doz ortalaması yüzde 84,66 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1’inci dozda 57 milyon 517 bin 69, 2’nci dozda 52 milyon 548 bin 851 ve 3’üncü dozda 25 milyon 788 bin 884 olmak üzere toplam 143 milyon 303 bin 935 aşı uygulandı.
En az 2 doz aşı olan kişi sayısının en yüksek olduğu iller; Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ oldu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dün İstanbul’da yaptığımız incelemeler, yoğun bakımda tedavi gören hastaların %90’ının 60 yaş üzerinde, yaklaşık %88’inin aşısız veya aşısı eksik kişiler olduğunu göstermiştir. BU İKİ BİLGİ tüm illerimizde hepimiz için UYARICIDIR. Aşılar tam olmalı, büyükler kendini korumalıdır" ifadelerini kullandı.