Bilim Kurulu toplantısı ne zaman, saat kaçta? Koronavirüs Bilim Kurulu Ramazan tedbirleri için bir araya geliyor

En son 31 Mart'ta yapılan toplantı sonrası Sağlık Bakanı Koca yazılı açıklamada bulunmuştu. Bakan Koca, bilim insanlarının kamuoyuna aktarmak zorunda olduğu bir mesajı bulunduğunu belirterek, "Mutasyona uğrayan virüslerin yayılım hızını artırdığı büyük bir ciddiyetle ele alınmaktadır. Kovid testi pozitif kişilerde bizim yaptığımız araştırmalarda da bu varyantlara çok sık rastlanmaktadır." değerlendirmesinde bulunmuştu.