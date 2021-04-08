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Haber Giriş: 08 Nisan 2021 - 11:02 | 

Bilim Kurulu toplantısı ne zaman, saat kaçta? Koronavirüs Bilim Kurulu Ramazan tedbirleri için bir araya geliyor

Bilim Kurulu Toplantısında alınacak kararlar milyonlar tarafından merak ediliyor. Vaka sayılarında yaşanan artış ve illerdeki mutasyon virüsün yayılmasının ardından gözler önemli kararların görüşüldüğü Bilim Kurulu toplantısına çevrildi. Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu'nun ramazan tedbirlerine ilişkin toplanması bekleniyor. Peki, Bilim Kurulu toplantısı ne zaman, saat kaçta?

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Artan koronavirüs vakalarının ardından gözler Bilim Kurulu toplantısından çıkacak kararlar merak konusu oldu. Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu bugün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın başkanlığında ramazan tedbirlerine ilişkin bir araya gelecek. Toplantının 16.00'da başlaması bekleniyor.

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Koronavirüs Bilim Kurulu'nda aşılama ve mutasyonlu virüs ile ilgili son durumun değerlendirilmesi bekleniyor.

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En son 31 Mart'ta yapılan toplantı sonrası Sağlık Bakanı Koca yazılı açıklamada bulunmuştu. Bakan Koca, bilim insanlarının kamuoyuna aktarmak zorunda olduğu bir mesajı bulunduğunu belirterek, "Mutasyona uğrayan virüslerin yayılım hızını artırdığı büyük bir ciddiyetle ele alınmaktadır. Kovid testi pozitif kişilerde bizim yaptığımız araştırmalarda da bu varyantlara çok sık rastlanmaktadır." değerlendirmesinde bulunmuştu.

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