Bilim Kurulu toplantısı ne zaman, saat kaçta? Gözler Bakan Fahrettin Koca’nın açıklamasında
Bilim Kurulu toplantısı ile ilgili açıklamalar yakından takip ediliyor. Koronavirüs Bilim Kurulu belirli tarihlerde toplanıyor. Toplantıda koronavirüste gelinin son durum ve mücadele ile ilgili kararlar tartışılıyor. Bilim Kurulu toplantısının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklama yapıyor. Peki, Bilim Kurulu toplantısı ne zaman, saat kaçta
Bilim Kurulu toplantısı bugün yapılacak. Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu bugün saat 17.30'da toplanacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca daha önce yaptığı açıklamada omicron varyantının Türkiye’de görüldüğünü açıklamıştı. Bugün yapılan toplantının ardından Bakan Koca yazılı açıklama yapacak.
BAKAN KOCA’NIN SON AÇIKLAMALARI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM Genel Kurulu'nda 2022 yılı bütçe görüşmelerinde milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Bakan Koca Türkiye'de omicron varyantının görülüp görülmediğine ilişkin soru üzerine, 6 kişide omicron varyantına rastlandığını söyledi.
Bakan Koca, "Türkiye’de 6 kişide Omicron varyantı görüldü. Bunlardan 1'i İstanbul, 5'i İzmir'de. Bu 6 vakanın hastane ihtiyacı olmadı. Belirtileri hafif ayaktan takip edilen sorunu olmayan hastalar. Omicron varyantıyla ilgili vatandaşın tereddütü olmasın. Bulaşıcılığı daha fazla ama etkisinin ön belirtilerle daha düşük olabileceği şeklinde düşünüyoruz. Yapılması gereken vatandaşımızın bugüne kadar olduğu gibi tedbirlere devam etmesidir" diye konuştu.Bakan Koca ayrıca, 40 bin sağlıkçının atanmasına ilişkin rehberin önümüzdeki günlerde yayınlanacağını söyledi.
Bakan Koca, "Türkiye’de 6 kişide Omicron varyantı görüldü. Bunlardan 1'i İstanbul, 5'i İzmir'de. Bu 6 vakanın hastane ihtiyacı olmadı. Belirtileri hafif ayaktan takip edilen sorunu olmayan hastalar. Omicron varyantıyla ilgili vatandaşın tereddütü olmasın. Bulaşıcılığı daha fazla ama etkisinin ön belirtilerle daha düşük olabileceği şeklinde düşünüyoruz. Yapılması gereken vatandaşımızın bugüne kadar olduğu gibi tedbirlere devam etmesidir" diye konuştu.Bakan Koca ayrıca, 40 bin sağlıkçının atanmasına ilişkin rehberin önümüzdeki günlerde yayınlanacağını söyledi.