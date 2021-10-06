Bilim Kurulu toplantısı ne zaman, saat kaçta? Gözler Bakan Fahrettin Koca’nın açıklamasında
Bilim Kurulu toplantısının ardından yapılan açıklamalar vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Koronavirüs önlemlerinin gündeme geldiği Bilim Kurulu toplantılarının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yazılı veya sözlü açıklamalarda bulunuyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, 'Yeni dönemde kısıtlamaları gündeme almak istemiyoruz. Okullar da asla kapanmayacak olan kurumlar olacak. Yükseköğretim de buna dahil.' açıklamasını yapmıştı. Peki, bu hafta Bilim Kurulu toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak?
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Koronavirüs Bilim Kurulu üyelerinin katılımı ile gerçekleşen Bilim Kurulu Toplantısı belirli tarihlerde yapılıyor. Koronavirüs önlemlerinin ele alındığı toplantının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamalarda bulunuyor. Koronavirüs Bilim Kurulu bugün saat 17:00’de Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca başkanlığında toplanacak. İşte detaylar
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BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?
Koronavirüs Bilim Kurulu bugün saat 17:00’de Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle toplanacak. Toplantının ardından yazılı açıklama yapılacak.
BAKAN KOCA’NIN SON AÇIKLAMALARI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Kovid-19 vaka sayılarında gelecek döneme ilişkin öngörüsü sorulan Koca, üniversitelerin eğitime başlayacağını, bu durumun da vaka sayılarına bir etkisinin olacağını belirtti. Mevcut vaka sayılarında okulların etkisinin olduğunu ifade eden Koca, şunları söyledi:
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Okulların son üç hafta açık kalmasıyla 0-17 yaş arası vaka sayısı bir kat daha arttı. Ortalama aktif vakamız şu an 400 bin. Dörtte biri 0-17 yaş grubunda. Yüzde 25 oranında. Daha önce yüzde 10-11 oranındaydı. Bu vaka sayılarındaki artış hastane yatışına yüzde 10 yansıdı. Yoğun bakım ve entübe sayılarına yansımadı. Dolayısıyla bu anlamda tedirgin olabilecek bir durum yok. Yakından takip ediyoruz. Bilim Kurulu ve Sağlık Bakanlığı olarak ikili ve hafta sonu eğitim dahil olmak üzere bütün alternatiflerin denenmesini ve her haliyle okulların açık kalmasını düşünüyoruz. Sadece Milli Eğitim Bakanlığı okulları değil üniversite eğitimi için de aynı şekilde düşünüyoruz."
Koca, AVM'leri de kapatmayacaklarını, ellerinde aşı gücünün ve yeterince aşının olduğunu vurguladı.
Yerli aşının da önümüzdeki aylarda devreye gireceğinin altını çizen Koca, şunları kaydetti:
"Temel hedefimiz, aşı gücümüzle toplum bağışıklığının elde edilmesi. Yeni dönemde kapanmaları gündeme almak istemiyoruz. Yeni dönemi, kişisel tedbirlerin daha çok devreye girdiği, kişisel güvenlik çemberinin daha çok önemsendiği ve aşılamayı ön planda tuttuğumuz bir dönem olarak görüyoruz. Yeni dönemde kısıtlamaları gündeme almak istemiyoruz. Okullar da asla kapanmayacak olan kurumlar olacak. Yükseköğretim de buna dahil."