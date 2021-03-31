Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman saat kaçta gerçekleşecek? Sağlık Bakanı Koca'nın açıklamaları bekleniyor

YERLİ AŞIDA SON DURUMU PAYLAŞMIŞTI Koca, yerli aşı çalışmalarına ilişkin, "Yerli aşı çalışmalarımız, bu anlayışla sonuca doğru önemli gelişmeler katediyor. Erciyes Üniversitesi tarafından geliştirilen inaktif aşı Faz- 2 safhasındadır. Son gönüllünün ikinci doz aşısı 9 Nisan'da yapılacak, sonuçların elde edilmesini takiben nisan ayı sonunda, son aşama olan Faz- 3 aşamasına geçilecek. Bir diğer önemli gelişme şudur: Ülkemiz, bugün, VLP (Yani: Virus Like Particle) virüs benzeri parçacık aşısının Faz- 1 çalışmalarına başlamıştır. Bu aşı türü, tüm dünyadaki en inovatif aşı adaylarından biridir. Yerli aşı konusunda sıralanacak başka gelişmeler de var. Kısaca değinecek olursam, Faz- 1 insan çalışmalarına başlayan bir inaktif aşıyı, Faz- 1 çalışmalarına geçmek için birkaç güne ihtiyacı olan bir başka inaktif aşıyı iki örnek olarak anabilirim" ifadelerini kullanmıştı.