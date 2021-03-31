Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman saat kaçta gerçekleşecek? Sağlık Bakanı Koca'nın açıklamaları bekleniyor
29 Mart Pazartesi günü gerçekleşen Kabine Toplantısı ardından gözler Bilim Kurulu'nun bir araya geleceği tarihe çevrilmişti. Bilim Kurulu Toplantısının tarihi de netleşti. Sağlık Bakan Fahrettin Koca'nın başkanlık edeceği Bilim Kurulu Toplantısı hafta ortasında gerçekleşecek. Peki, Bilim Kurulu Toplantısı saat kaçta gerçekleşecek?
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Bilim Kurulu bir kez daha Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Başkanlığında bir araya gelecek. Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında bugün saat 17.00'de toplanacak. Video konferans yöntemiyle yapılacak toplantının ardından yazılı açıklama yapılması bekleniyor.
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Bilim Kurulu toplantısında ana gündem konusu artan vakalar, Türkiye'nin aşılamada son durumu ve yerli aşı çalışmaları olacak.
Son Bilim Kurulu Toplantısı 26 Mart tarihinde gerçekleşmiş, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, önemli açıklamalarda bulunmuştu. Mayıs sonuna kadar 100 milyon doz aşının Türkiye'ye geleceğini belirmiş, İntranazal Covid aşısının(burundan sprey) Türk bilim insanlarının girişimiyle Faz 1 çalışmalarına başlanacağını açıklamıştı.
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YERLİ AŞIDA SON DURUMU PAYLAŞMIŞTI
Koca, yerli aşı çalışmalarına ilişkin, "Yerli aşı çalışmalarımız, bu anlayışla sonuca doğru önemli gelişmeler katediyor. Erciyes Üniversitesi tarafından geliştirilen inaktif aşı Faz- 2 safhasındadır. Son gönüllünün ikinci doz aşısı 9 Nisan'da yapılacak, sonuçların elde edilmesini takiben nisan ayı sonunda, son aşama olan Faz- 3 aşamasına geçilecek. Bir diğer önemli gelişme şudur: Ülkemiz, bugün, VLP (Yani: Virus Like Particle) virüs benzeri parçacık aşısının Faz- 1 çalışmalarına başlamıştır. Bu aşı türü, tüm dünyadaki en inovatif aşı adaylarından biridir. Yerli aşı konusunda sıralanacak başka gelişmeler de var. Kısaca değinecek olursam, Faz- 1 insan çalışmalarına başlayan bir inaktif aşıyı, Faz- 1 çalışmalarına geçmek için birkaç güne ihtiyacı olan bir başka inaktif aşıyı iki örnek olarak anabilirim" ifadelerini kullanmıştı.