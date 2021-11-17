Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Bilim Kurulu Toplantısı'nda gündem aşı ve koronavirüs
Bilim Kurulu Toplantısı sonuçları Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları ile belli olacak. Koronavirüs gündemi ile yapılan kritik toplantıda aşılama çalışmaları ve vaka sayılarını azaltmaya yönelik öneriler ele alınacak. Sağlık Bakanı Koca başkanlığında yapılan toplantı sonrası alınan kararlar kamuoyu ile paylaşılacak. Son yapılan Bilim Kurulu Toplantısı'nda BioNTech aşılarının 3. dozu için onay verilmişti. Gözler şimdi bu haftaki kararlarda. Peki, Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman, saat kaçta? İşte, o konuyla ilgili ayrıntılar.
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Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman sorusu son gelişmeler ile takip ediliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca önderliğinde toplanan Bilim Kurulu Toplantısı'nda üçüncü doz BioNTech aşısı ve yerli TURKOVAC aşısının masada olması bekleniyor. Çarşamba günleri yapılan toplantının bu hafta ne zaman yapılacağı ise henüz belli olmadı. Ancak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün HIMSS EURASIA 2021 toplantısına iştirak edecek.
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BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN?
17 Kasım gündeminde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın bugün Antalya'da yapılacak olan HIMSS EURASIA 2021 toplantısına iştirak edeceği bilgisi yer aldı. Bilim Kurulu genellikle çarşamba günleri yapılıyor.
Ancak toplantının bu hafta ne zaman yapılacağı henüz belli olmadı.
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SON YAPILAN TOPLANTIDA ALINAN KARARLAR
üzeri, mRNA aşısı olmuş ve aşının uygulanmasının üzerinden 6 ay geçmiş herkes için hatırlatma dozunun bugünden itibaren devreye gireceğini duyurdu.
Bakan Koca, Bilim Kurulu'nun salgın seyri ve aşı programıyla toplandığını anımsatarak toplantıda ele alınan önemli sonuçları şu şekilde sıraladı:
1. Vaka sayılarının yaş dağılımı ile vefatların yaş dağılımları dikkate alındığında son 1 ay içindeki vakaların %15’i 60 yaş üzeri vatandaşlarımızdan oluşuyor. Ancak, vefatların %84,8’i 60 yaş üzerindeki vatandaşlarımızdır. Büyüklerimizi koruma zorunluluğumuz halen devam ediyor. Gençler hastalığı daha hafif geçirseler de virüsü hastalığı ağır geçirebilecek kişilere taşıyabilmektedir. Ayrıca aşıların temel koruyucu etkisi, hastaneye yatışların ve ölümlerin engellenmesindedir. Büyüklerimizi korumak için gençlerimizin tedbirlere uyması hayati önem taşımaktadır.
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2. Aşıların 3 ila 6 ay arasında en çok koruyucu özellik gösterdiği belirlenmiştir. Bu bakımdan Hatırlatma Dozu aşılarının yapılması gerekmektedir. Daha önce 60 yaş üzeri vatandaşlarımız için hatırlatma dozu aşılarına başlanmıştı. Bugün yapılan değerlendirmede 18 yaş üzeri tüm vatandaşlarımız için hatırlatma dozu aşılamasının başlatılmasına karar verilmiştir. Yarından itibaren (11 Kasım) mRNA aşısı olmuş ve üzerinden 6 ay zaman geçmiş 18 yaş ve üzeri vatandaşlarımız hatırlatma dozunu istedikleri aşı türünden olabileceklerdir.