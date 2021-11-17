Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Bilim Kurulu Toplantısı'nda gündem aşı ve koronavirüs

SON YAPILAN TOPLANTIDA ALINAN KARARLAR üzeri, mRNA aşısı olmuş ve aşının uygulanmasının üzerinden 6 ay geçmiş herkes için hatırlatma dozunun bugünden itibaren devreye gireceğini duyurdu.



Bakan Koca, Bilim Kurulu'nun salgın seyri ve aşı programıyla toplandığını anımsatarak toplantıda ele alınan önemli sonuçları şu şekilde sıraladı:



1. Vaka sayılarının yaş dağılımı ile vefatların yaş dağılımları dikkate alındığında son 1 ay içindeki vakaların %15’i 60 yaş üzeri vatandaşlarımızdan oluşuyor. Ancak, vefatların %84,8’i 60 yaş üzerindeki vatandaşlarımızdır. Büyüklerimizi koruma zorunluluğumuz halen devam ediyor. Gençler hastalığı daha hafif geçirseler de virüsü hastalığı ağır geçirebilecek kişilere taşıyabilmektedir. Ayrıca aşıların temel koruyucu etkisi, hastaneye yatışların ve ölümlerin engellenmesindedir. Büyüklerimizi korumak için gençlerimizin tedbirlere uyması hayati önem taşımaktadır.