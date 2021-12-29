Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Bakan Fahrettin Koca’nın açıklaması bekleniyor
Bilim Kurulu Toplantısı belirli tarihlerde yapılıyor. Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın başkanlığında koronavirüs önlemlerini masaya yatırmak üzere toplanıyor. Bakan Koca dün yaptığı açıklamasında illerin haftalık vaka sayısı haritasını yayımladı. Peki, Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman, saat kaçta?
Bilim Kurulu Toplantısı bugün yapılacak. Koronavirüs Bilim Kurulu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle toplanacak. Toplantının ardından yazılı açıklama gerçekleştirilecek. İşte detaylar ve illerin haftalık vaka sayısı haritası
İLLERİN HAFTALIK VAKA SAYISI HARİTASI GÜNCELLENDİ
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'daki hesabından Covid-19'da 11-17 Aralık tarihlerini kapsayan, illere göre haftalık vaka sayısı haritasını açıkladı. Haritaya göre, İstanbul'da 100 bin kişide görülen vaka sayısı 244,15, Ankara'da 144,10, İzmir'de 67,97 oldu. Bakan Koca, vaka oranı önceki haftaya göre en çok artan 9 ili de paylaştı. Koca, "11- 17 Aralık arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 9 ilimiz: Rize, Isparta, Artvin, Eskişehir, Trabzon, Kastamonu, Nevşehir, Ordu, Erzincan" dedi.
Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı haftalık koronavirüs risk haritasına göre, vaka sayısı Eskişehir'de arttı, Bilecik ve Kütahya'da ise düştü.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 11-17 Aralık haftasına ilişkin koronavirüs risk haritasını açıkladı. 900 bin nüfuslu Eskişehir'de vaka sayısı, 100 bin kişide 335,72 seviyesinden 23,07 artışla 358,79'a yükseldi. 580 bin nüfusa sahip Kütahya'da da vaka sayısı, 100 bin kişide 166,29'den 23,06 oranında azalarak 143,23'e düştü. Nüfusu 220 bin olan Bilecik'te ise 100 bin kişide vaka sayısı 366,68'den 34,74 oranında düşerek 331,94 seviyesine indi.