Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Bakan Fahrettin Koca’nın açıklaması bekleniyor

İLLERİN HAFTALIK VAKA SAYISI HARİTASI GÜNCELLENDİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'daki hesabından Covid-19'da 11-17 Aralık tarihlerini kapsayan, illere göre haftalık vaka sayısı haritasını açıkladı. Haritaya göre, İstanbul'da 100 bin kişide görülen vaka sayısı 244,15, Ankara'da 144,10, İzmir'de 67,97 oldu. Bakan Koca, vaka oranı önceki haftaya göre en çok artan 9 ili de paylaştı. Koca, "11- 17 Aralık arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 9 ilimiz: Rize, Isparta, Artvin, Eskişehir, Trabzon, Kastamonu, Nevşehir, Ordu, Erzincan" dedi.