Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Bakan Fahrettin Koca’nın açıklaması bekleniyor

Bilim Kurulu toplantısı ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Bilim Kurulu belirli günlerde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın başkanlığında koronavirüs gündemi ile toplanıyor. Koronavirüs Bilim Kurulu, bu haftaki toplantısını bugün gerçekleştirecek. Toplantının ardından saat 19:00’da basın açıklaması yapılması bekleniyor. İşte Bilim Kurulu Toplantısı saati ve Bakan Koca'nın yaptığı son açıklama