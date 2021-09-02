Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Bakan Fahrettin Koca’nın açıklaması bekleniyor
Bilim Kurulu Toplantısı belirli tarihlerde yapılıyor. Koronavirüs önlemlerinin ele alındığı toplantının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yazılı veya sözlü açıklama yapıyor. Bu haftaki toplantıya Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve YÖK Başkanı Erol Özvar da katılım sağlayacak. Peki, bu hafta Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman yapılacak? İşte detaylar
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Bilim Kurulu toplantısı ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Bilim Kurulu belirli günlerde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın başkanlığında koronavirüs gündemi ile toplanıyor. Koronavirüs Bilim Kurulu, bu haftaki toplantısını bugün gerçekleştirecek. Toplantının ardından saat 19:00’da basın açıklaması yapılması bekleniyor. İşte Bilim Kurulu Toplantısı saati ve Bakan Koca'nın yaptığı son açıklama
2
BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?
Koronavirüs Bilim Kurulu, saat 16.30'da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında, Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve YÖK Başkanı Erol Özvar’ın da katılımıyla toplanacak.
Toplantının ardından saat 19:00’da basın açıklaması yapılması bekleniyor.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşı sürecini aksatmış öğretmenler, okul çalışanları, konser, sinema gibi toplu ortamlarda bulunacakların ve şehirler arası seyahate çıkacakların 6 Eylül itibarıyla PCR testi yaptırması gerektiğini bildirdi.
Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Aşı sürecini aksatmış öğretmenler, okul çalışanları, konser, sinema gibi toplu ortamlarda bulunacaklar ve şehirlerarası seyahate çıkacaklar için 6 Eylül itibarıyla PCR testi gerekli. Test Covid-19 sağlık durumu takibi anlamı taşıyor. PCR'dan iyi sonuç alalım. Aşılarımızı olalım."