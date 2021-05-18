Bilim Kurulu Toplantısı bu hafta ne zaman? Prof. Dr. Uğur Şahin'in katılacağı toplantının tarihi belli oldu
Bilim Kurulu'nun bu haftaki toplantı tarihi belli oldu. Koronavirüse karşı ilk aşıyı geliştiren BioNTech şirketinin kurucu ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin, Bilim Kurulu toplantısına davet edildi. Toplantı öncesinde aşı kampanyasını güçlü bir şekilde yapmak istediklerini söyleyen Koca, Şahin'i haziran başında Türkiye'ye davet ettiklerini de dile getirdi. Peki, Bilim Kurulu Toplantısı bu hafta ne zaman?
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Kabine kararları ardından gözler Bilim Kurulu toplantısına çevrildi. Bilim Kurulu toplantısına kısa bir süre kala BioNTech aşısına ilişkin de bilgi veren Koca, toplam 90 milyon dozdan fazla aşının temin edilmesi yönünde anlaşmaların yapıldığını belirtti. Ayrıca Sinovac aşısından da 10 milyon doz daha geleceği öğrenildi. Peki, Bilim Kurulu toplantısı ne zaman?
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Bilim Kurulu bu hafta 20 Mayıs Perşembe günü toplanacak. O toplantıya BioNTech aşısını geliştiren Prof. Dr. Uğur Şahin de çevrim içi katılacak.
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Toplumsal bağışıklık konusunun haziran veya temmuz aylarında sağlanabileceğini, bunun eylül ayına kalmayacağını ifade eden Koca, haziran, temmuz aylarında, BioNTech aşısında 50 milyon rakamına ulaşacaklarını söyledi.
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UĞUR ŞAHİN KİMDİR?
Şirketin CEO'su Şahin 1965 yılında Türkiye'de doğdu. Henüz 4 yaşındayken, annesiyle birlikte Ford şirketinde çalışan babasının yanına Köln'e taşındı. Liseden mezun olduktan sonra Köln Üniversitesi'nde tıp eğitimi aldı. 20 yaşına geldiğinde, henüz daha öğrenciyken, bir laboratuvarda çalışmaya başladı.1992'de tıp fakültesini bitiren Şahin, Saarland Üniversitesi Tıp Merkezi'ne geçmeden önce birkaç yıl Köln Üniversitesi'nde iç hastalıkları, hematoloji ve onkoloji doktoru olarak çalıştı. Köln Üniversitesi'ndeyken, bir tıp öğrencisi ve İstanbul'dan Almanya'ya gelen bir doktorun kızı olan Özlem Türeci ile tanıştı.