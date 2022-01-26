Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman? Koronavirüs Bilim Kurulu kararları neler olacak? Gözler Bakan Koca'nın açıklamalarında

Prof. Dr. Tevfik Özlü: İllere, yaşlara, sosyokültürel davranışlara göre daha yoğunlukla bulaşma alanları farklılaşabiliyor. Büyük kentlerde işyerleri, toplu taşıma, kapalı sosyal alanlar gibi; kırsal alanlarda ise geniş aile toplantıları, konu komşu oturmaları, nişan, düğün, sünnet, söz, kına gibi geleneksel törenler olabiliyor. Tüm bu dinamiklere göre yeni tedbirler alınabilir.



Prof. Dr. Zafer Kurugöl: Bilim Kurulu, pilot olarak planlı taramalar yapılmasına karar verdi. Kısıtlamalar kalkmadan yapılsaydı çok daha iyi olurdu. Vatandaş yeni tedbirler alınana kadar dikkat etmeli. Özellikle risk grubundakiler çok gerekmedikçe şehirlerarası yolculuk yapmamalı, yarıyıl tatili sırasında tiyatro ve sinemaya girilmemeli. Evden çıkmayan da enfekte olabiliyor. Eve gelen gençlere el öptürmesinler.