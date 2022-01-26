Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman? Koronavirüs Bilim Kurulu kararları neler olacak? Gözler Bakan Koca'nın açıklamalarında

Bilim Kurulu Toplantısı sonuçları için tüm gözler Bakan Koca'nın yapacağı açıklamalara çevrildi. Omicron varyantı, vaka sayıları ve aşılamada son durumun ele alınacağı Bilim Kurulu'nda yeni tedbirlerin gelip gelmeyeceği netlik kazanacak. Toplantı sonrası Bakan Koca'nın açıklama yapması ön görülürken kısıtlama ya da kapanmaya yönelik de bir resmi açıklama bulunmuyor. Son yapılan toplantıda Sağlık Bakanı Koca, planlı tarama yapılarak özel tedbirler alınmasına karar verildiğini açıklamıştı. Bu haftaki toplantının çarşamba günü yapılması bekleniyor.
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu en son geçen hafta 18 Ocak tarihinde toplanmıştı. Bilim Kurulu genellikle çarşamba günleri bir araya geliyor. Bu haftaki toplantının tarihi hakkında henüz bir açıklama yapılmazken, 26 Ocak'ta gerçekleşmesi ön görülüyor. Konuyla ilgili açıklamalara haberlerimizde yer vereceğiz.
Son toplantı sonrası Bilim Kurulu toplantısının ardından yazılı açıklama yapan Koca, şunları kaydetti:
- Hastalığa teşhis konması için altın standart olan PCR testlerinin ulaşım kolaylığının sürdürülebilir şekilde devam etmesi önerilmektedir.
- Aşı olmuş vatandaşlarımızın karantinaya alınmaması kararının uygulanmasına devam edilecektir.
- Alınan tedbirlerin ve kaldırılan kısıtlamaların etkisinin ölçülmesine yönelik pilot çalışmalar ile planlı taramalar yapılmasına karar verilmiştir. Buna göre hastalığın bulaşma alanlarında yaşanan riskler varsa özel tedbirler alınmasına karar verilmiştir.
- Hatırlatma dozu aşılarının uygulanmasında hassasiyet gösterilmesinin Omikron varyantına karşı önemli bir tedbir olduğu unutulmamalıdır.
COVID-19’da tarihi vaka sayılarına neden olan Omikron’a karşı alınacak yeni tedbirler son Bilim Kurulu toplantısının gündemindeydi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın planlı tarama yapılarak özel tedbirler alınmasına karar verildiğini açıklamasıyla, gözler alınacak tedbirlere çevrildi. Bilim Kurulu üyelerine tarama ve tedbirleri sorduk...
Prof. Dr. Alper Şener: Hastalık belirli illerde, hatta bölgelerde hızlı artış gösteriyor. Bunun yorumlanması için sahada ek veriye ihtiyaç var. Belirlenen özellikli grupların, mesela aşılı aşısız olma gibi, rastgele bir bölgede pozitiflik oranına bakılabilir. Sonuçlara göre de gruplara, bölgelere özel enfeksiyon zincirini kırmak için hareket edebilme kolaylığı olur.
Prof. Dr. Tevfik Özlü: İllere, yaşlara, sosyokültürel davranışlara göre daha yoğunlukla bulaşma alanları farklılaşabiliyor. Büyük kentlerde işyerleri, toplu taşıma, kapalı sosyal alanlar gibi; kırsal alanlarda ise geniş aile toplantıları, konu komşu oturmaları, nişan, düğün, sünnet, söz, kına gibi geleneksel törenler olabiliyor. Tüm bu dinamiklere göre yeni tedbirler alınabilir.
Prof. Dr. Zafer Kurugöl: Bilim Kurulu, pilot olarak planlı taramalar yapılmasına karar verdi. Kısıtlamalar kalkmadan yapılsaydı çok daha iyi olurdu. Vatandaş yeni tedbirler alınana kadar dikkat etmeli. Özellikle risk grubundakiler çok gerekmedikçe şehirlerarası yolculuk yapmamalı, yarıyıl tatili sırasında tiyatro ve sinemaya girilmemeli. Evden çıkmayan da enfekte olabiliyor. Eve gelen gençlere el öptürmesinler.