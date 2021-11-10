Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman? Koronavirüs Bilim Kurulu kararları için gözler Bakan Koca'da
Bilim Kurulu Toplantısı kararları için tüm Türkiye'nin gözü kulağı Sağlık Bakanı Koca'dan gelecek açıklamaya çevrildi. Yerli aşı TURKOVAC ve koronavirüs salgınında son durumun ele alınacağı toplantıda üçüncü doz BioNTech aşılarının da değerlendirilmesi bekleniyor. Vaka sayısının azaltılması için izlenecek yol haritası ve salgının okullardaki seyri de Bilim Kurulu üyeleri tarafından istişare edilecek. Peki, Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman? İşte, Bilim Kurulu Toplantısı'nda masaya gelmesi beklenen konular.
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Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman sorusu son gelişmeler ile takip ediliyor. Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle belirli aralıklarla toplanıyor. En son geçtiğimiz hafta yapılan toplantıda üçüncü doz BioNTech aşısı için onay verilmişti. Bu hafta yapılacak toplantının tarihi hakkında henüz bir açıklama gelmezken toplantının çarşamba günü yapılması bekleniyor.
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BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN?
Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı geçen hafta 3 Kasım tarihinde yapılmıştı. Toplantının bu hafta da 10 Kasım Çarşamba günü yapılması ön görülüyor.
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GEÇEN HAFTA ALINAN KARARLAR NELERDİ?
Bakan Koca, kritik toplantı sonrası sosyal medya hesabından paylaştığı yazılı açıklamada bazı önemli kararlar alındığını belirterek kararları şu şekilde sıraladı:
1. mRNA aşısı olmuş olup 2. dozdan itibaren 6 aya kadar süre geçmiş kişilere risk grupları önceliklendirilerek Hatırlatma Dozu yapılmasının uygun olacağına karar verildi. Bu gruplar;
a) 60 yaş üzerindeki vatandaşlar
b) 18-60 yaş arasında olup kronik hastalıkları olanlar
c) Başta sağlık çalışanları olmak üzere yüksek riskli mesleklerde çalışanlar.
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2. 60 yaş üzerindeki vatandaşlarımız ile gebelerin tam aşılı olmalarının son derece önemli olduğu bir kez daha vurgulanmıştır. İleri yaştaki vatandaşlarımız ve anne adaylarımızın aşıları eksik kalmamalı.
3. Okullarda salgına yönelik rastgele taramaların durumu değerlendirilmiştir. Milli Eğitim Bakanlığımızla işbirliği içinde taramaların devam ettirilmesi salgının seyri açısından önemli bir gösterge olarak görülmüştür.
4. Mevcut aşılama durumu da değerlendirilmiştir. 1 doz aşılı olanların tüm nüfusa oranı %67, 2 doz aşılı olanların oranı ise %59’dur. Toplumsal bağışıklığı sağlayabilmek için bu oranın %70’in üzerine çıkarılması gerekmektedir.
5. Salgın sona ermeden ve toplumsal bağışıklık elde edilmeden tedbirlerden vazgeçilmemeli."