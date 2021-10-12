Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman hangi gün? Yüz yüze eğitim ve okulların durumu için gözler Bilim Kurulu'nda!
Bilim Kurulu Toplantısı'nın sonuçları Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yapacağı açıklamalar ile belli olacak. Okulların açılmasıyla hareketlilik artarken vaka sayılarının 30 binleri bulması gözleri Bilim Kurulu kararlarına çevirdi. Koronavavirüs aşısı, okullardaki son durum ve yerli TURKOVAC aşısı çalışmalarının değerlendirileceği Bilim Kurulu Toplantısı'nda vaka sayılarını düşürmeye yönelik kararların istişare edilmesi bekleniyor. Diğer yandan 3. doz aşı olmayanlar için de çağrı yapılması ön görülüyor. Peki, Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman? İşte, o konuyla ilgili ayrıntılı bilgiler.
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Bilim Kurulu Toplantısı ne zamana sorusu yeni hafta ile gündeme geldi. Haftanın belirli günleri Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplanan Bilim Kurulu'nda aşı ve yüz yüze eğitimde son durumun görüşülmesi bekleniyor. Geçtiğimiz hafta yapılan toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Bakan Koca, inaktif aşı olmuş vatandaşların 3. Doz aşılarını ister mRNA ister inaktif aşı ile olmaları gerektiğini belirtmişti. Haftalık yapılan toplantının çarşamba günü gerçekleşmesi bekleniyor.
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BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN?
Bilim Kurulu Toplantısı en son 6 Ekim Çarşamba günü gerçekleşmişti. Toplantının tarihi hakkında henüz bir açıklama gelmezken, 13 Ekim tarihinde yapılması bekleniyor.
Koronavirüs Bilim Kurulu genellikle çarşamba ya da perşembe günleri gerçekleşiyor.
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BİLİM KURULUÜYESİNDEN İLKBAHAR AÇIKLAMASI!
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi ve Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü, sonbahar ile kış aylarının zor geçebileceğini, ancak ilkbahar ayları ile birlikte normale dönebileceğimizi söyledi. Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi’nde Hürriyet’e konuşan Prof. Dr. Özlü, gençlerin maske ve aşı konusunda isteksiz olduğunu belirterek, şu uyarıyı yaptı:
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“Türkiye’de öğrenci sayısı nüfusa oranla oldukça fazla. Öğrencilerin yanı sıra öğretmen ve okul görevlilerini de eklersek yaklaşık 30 milyona yakın evde oturan insan bir anda hareket haline geçti ve haftanın 5 günü kapalı mekanda en az 40 kişi bir araya geliyor. Bulaşma için çok uygun ortamlar. Bu artışı önlememiz gerekiyor. Bunun en önemli tarafı aşılama, maske ve olabildiğince kalabalık, kapalı alanlardan uzak durmak. Ancak işin garip tarafı özellikle üniversite öğrencilerinde aşı ve maske konusunda uyum çok düşük. Öğrencilerimiz maske kullanmıyor ve birbirlerine yakınlar. Bu durumda bulaşın olmaması mümkün değil.”
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2022 yılında COVID’in artık gribal enfeksiyon gibi bir noktaya gelebileceğini belirten Prof. Dr. Özlü, “2022 için olumlu bakıyorum. Geçtiğimiz yıl evimizden çıkamıyorduk ve geçen seneki kaotik durum bu sene yok ama sonbahar ve kış aylarının da zor geçeceğini düşünüyorum. Üniversite ve okulların açılması ile havaların da soğumasıyla birlikte vakaların artacağını düşünüyorum. Bunu önleyebiliriz ancak zor gözüküyor. 2022 yılında bahara doğru aşılanmanın da artmasıyla birlikte mesafe alınacağını düşünüyorum. Sıradan bir gribal enfeksiyona dönüşmesini umut ediyorum” diye konuştu.