Bilim Kurulu toplantısı ne zaman, hangi gün yapılacak? Risk haritası için gözler Bilim Kurulu toplantısı tarihinde

BİLİM KURULU TOPLANTISI SONRASI KOCA AÇIKLAMA YAPMIŞTI Bakan Koca'nın açıklaması şöyle:



- Bildiğiniz gibi, Kontrollü Normalleşme dönemindeyiz. İlk iki haftamızı geride bıraktık. Şüphesiz, bu kısa zaman içinde büyük sonuçlar almayı beklemiyorduk. Ama göstereceğiniz tereddütsüz irade, sonuçlarını hemen değilse de yakında ortaya koyacaktır. İşin tabiatı da budur.



- Yine de bilmeliyiz ki, sonuçlar zamanla alınırken salgın kısa sürelerde tırmanışa geçebilmektedir. Bu sebeple, sözlerimin başında bir uyarıda bulunmak istiyorum:- Virüse sosyal hayatı ele geçirme fırsatı vermeyin! Gün gün verdiğiniz bir mücadele ve yaşadığınız mahrumiyetler sonucunda kazandıklarınızı, kaybetmeyin!



- Salgınlar, birlikte tecrübe ettiğimiz gibi, çok büyük olaylardır. Büyük olaylar üzerinde konuşanlar ya da söze karışanlar çok olur. Sözleri, sorumluluk almalarını gerektirmez. Bu gruptaki kişiler, dünyanın dört bir yanında olduğu gibi, ülkemizde de fazla. Bunlara itibar etmemenizi istirham ediyorum. Sizde yol açacakları mesnetsiz moral bozukluklarının onlar için bedeli yoktur. Bilimsel ciddiyet ve devlet sorumluluğu içinde hareket edenlerse bellidir. Devletinize güvenin. Bilim Kurulumuzun kararları, Bakanlığımız, şehrinizde salgınla mücadeleyi yöneten makamlar bu işte rehberiniz olsun.



- Hatırlarsanız, salgının ilk günlerinde "Sorun küresel, mücadele ulusal." demiştim. Emin olun ki, artık yakından takip etmediğiniz ülkelere kıyasla ülkemiz gayet iyi bir durumda. Riskleri azaltmaya dönük bir strateji uyguluyoruz. Strateji, riskin bütün ülkede eşit olmadığı gerçeğine dayanıyor. Tedbirlerin ciddiyet derecesi de ilden ile farklılık gösteriyor. Yüksek ve Çok Yüksek Risk Gruplarındaki illerimizin sakinlerinden istirhamım şudur:



- Riski yüksek iller, tedbirlerin ciddiyetinin yüksek olduğu illerdir. Bu ciddiyeti gösterin. İlinizdeki mücadele için bazı kararlar bizzat şehrinizdeki amir, yönetici ve uzmanlar tarafından verilmektedir. Bunların kararlarının bizim verdiğimiz kararlardan, taleplerinin bizim taleplerimizden hiçbir farkı yoktur. Sizlerin yaşama şartlarını bizden iyi bilen onlardır. Günlük hayatınıza getirdikleri düzenlemelere lütfen uyun.