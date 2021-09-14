Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman, hangi gün yapılacak? Gözler Bakan Koca'nın açıklamalarında
Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın sonuçları milyonların gündeminde yer almaya devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın başkanlığında gerçekleşecek olan toplantıda, vaka sayıları, aşılama ve yüz yüze eğitimin salgın sürecindeki etkilerinin ele alınması bekleniyor. Video konferans yöntemiyle toplanacak Bilim Kurulu'nda, yerli TURKOVAC aşısının FAZ-3 çalışmalarının da gündeme gelmesi ön görülüyor. Gözler şimdi Sağlık Bakanı Koca'nın yapacağı açıklamalarda. Peki, Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman, hangi gün yapılacak? İşte, o konuyla ilgili ayrıntılar.
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Sağlık Bakanı başkanlığında toplanacak olan Bilim Kurulu belirli aralıklarla bir araya geliyor. Bu hafta yapılması beklenen toplantının ana gündeminin yüz yüze eğitim, salgının seyri ve hatırlatma dozu olması ön görülüyor. Kritik toplantının tarihi henüz belli olmazken, Bilim Kurulu'nun çarşamba ya da perşembe günü toplanacağı tahmin ediliyor.
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BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN?
Bilim Kurulu Toplantısı'nın tarihi hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Ancak geçmiş toplantılar hafta içi günlerde gerçekleşmişti. Bu bilgiler baz alındığında Bilim Kurulu'nun 15 Eylül Çarşamba ya da 16 Eylül Perşembe günü toplanması bekleniyor.
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BAKAN KOCA'NIN YAPTIĞI SON AÇIKLAMALAR
9 Eylül tarihinde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, rutin seyrin dışında akşam saatlerinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Koca şunları söylemişti;
(TURKOVAC) İnaktif aşı olan Sinovac'la birlikte biz bir üçüncü doz çalışması yapıyoruz. Bu üçüncü doz uygulaması zannediyorum yarın bitmiş olacak. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde bu 2 kıyaslamayla ilgili sonuçlar ve faz-3 çalışması da devam ediyor. Biz acil kullanım onayı anlamında öncelikle Sinovac'la karşılaştırmalı olan 3. doz uygulaması büyük ihtimalle yarın bitmiş olacak. Önümüzdeki haftalar sonuçları daha net ifade edeceğiz.
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YENİ TEDBİRLER
Yeni dönemde okulları kapatmak istemiyoruz çünkü artık elimizde aşı var. En fazla, sınıf kapatılabilir ama onu da mümkün mertebe kapatmaktan yana değiliz.