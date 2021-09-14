Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman, hangi gün yapılacak? Gözler Bakan Koca'nın açıklamalarında

BAKAN KOCA'NIN YAPTIĞI SON AÇIKLAMALAR 9 Eylül tarihinde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, rutin seyrin dışında akşam saatlerinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Koca şunları söylemişti;



(TURKOVAC) İnaktif aşı olan Sinovac'la birlikte biz bir üçüncü doz çalışması yapıyoruz. Bu üçüncü doz uygulaması zannediyorum yarın bitmiş olacak. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde bu 2 kıyaslamayla ilgili sonuçlar ve faz-3 çalışması da devam ediyor. Biz acil kullanım onayı anlamında öncelikle Sinovac'la karşılaştırmalı olan 3. doz uygulaması büyük ihtimalle yarın bitmiş olacak. Önümüzdeki haftalar sonuçları daha net ifade edeceğiz.