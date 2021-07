Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman hangi gün yapılacak? Bilim Kurulu kararları için milyonların gözü Bakan Fahrettin Koca'nın açıklamasında!

Her bir eleştirinin de haklı bir tarafı olabilir diye çalışmalarımızı gözden geçiriyoruz. Ancak asılsız iddialar ile vatandaşımızın devletimize güveninin sarsılmasına müsamaha gösteremeyiz. Son günlerde aşı karşıtlığı konusu sıcak şekilde gündem tutulmaya çalışılmakta. Çocukluk çağı aşılarında ülkemiz yüzde 98 gibi bir aşılama oranına sahiptir. Böyle bir ortamda aşı karşıtlığından bahsetmek sadece küçük bir zümreyi cesaretlendirmeye yarar. Siz tereddüt eder ve geri durursanız bir kişi eksik kalacağız ve her bir eksiğimiz bizi toplumsal bağışıklık hedefimize ulaşmakta geciktirecek. Aşıyı olan vatandaşlarımız olumlu tecrübelerini paylaşarak tereddüt yaşayan vatandaşlarımızı rahatlatmalı.



Emin olunuz, salgın koşulları altında geliştirilen tüm aşıları büyük bir hassasiyet ve titizlikle inceleyerek ülkemize getiriyor ve kullanıma alıyoruz. Bizler sizin adınıza bu tereddüdü yaşayıp ikna olduk ve inandığımız aşıları ülkemizde kullanıma sunduk. Yolun sonuna yaklaştık. Elbette daha iyisini yapabilirdik. Fakat bilmenizi isterim ki zor günlerde büyük işlerin üstesinden birlikte geldik. Birlikte sabrettik, birlikte mücadele ettik ve zafere birlikte yürüyoruz. Salgına son darbeyi vuracak olan, aşı ile toplumsal bağışıklığı elde etmektir. Her bir vatandaşımız diğerlerinin aşı olmasını beklemeden aşısını olmalı ve toplumsal bağışıklık hedefinde mücadeledeki yerini almalıdır.