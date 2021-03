Bilim Kurulu toplantısı başladı! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ne zaman açıklama yapacak?

- Salgının bir yılını ele aldığım konuşmada demiştim ki, bilimin zaferi çok yakın. Ama biliyorsunuz, bazı kayıplar da zafer çok yakınken verilir. Buna fırsat tanımayalım.



- Covid-19'un kitlesel bir sorun olmaktan çıkması için önümüzde yıllar yok, aylar var. İnsanlık, 2020'nin çaresizliğini aştı. 2021 yılı umut ve zafer yılıdır.



- Çeşitli kısıtlamaların yerini şimdi serbestlikler aldı. Sosyal hareketlilik arttı. Bu demektir ki, virüsün hareket imkânı da arttı. Maharet, tedbirlere uyarak, bu imkânı virüse tanımamaktır. Sokağa çıkan her insan bu bilinçle hareket etmelidir. Yoksa ihmallerimizden başka bir gücü olmayan virüs bizi yeni zorluklara mahkûm eder. Artışlardan hepimiz sorumluyuz, düşüşlerle hepimiz mutluyuz. Bu nedenle tedbir şahsi bir karar değildir. Bir insanlık borcu, bir yurttaşlık ödevidir.



- Bilim Kurulumuz bu hafta tekrar toplanarak, normalleşme sürecimizin 15 günlük yansımalarını ve aşı konusundaki gelişmeleri değerlendirdi: Son on beş günde, maalesef çoğu ilimizde, vaka artışı görüldü. Sonuçlar henüz hastanelere yansımaya başlamadı.



- Sayın Cumhurbaşkanımızın, Kabine toplantısında açıkladığı üzere, renklere göre sınıflandırdığımız illerimizdeki vaka artış seyri bir süre daha takip edilecek. İlk 15 gündeki performansımız, istenilen düzeyde olmasa da, meseleye artan bir irade ile sahip çıkacağınıza inanıyoruz. Haftada bir yayınladığımız insidans haritası ise salgınla mücadelede başarı karnemizdir. Bu haritaları dikkatle takip etmelisiniz.



- Biliyorsunuz, Türkiye, aşı tedariki noktasında yaşanacak muhtemel sorunları öngörerek erken harekete geçmişti. Aşıya erişim konusundaki küresel sorunların aşılması, yerli aşı çalışmalarımızdaki gelişmeler açısından yeni, net adımlar atmakta olduğumuzun da bilinmesini isterim.



- Aşı konusunda, şu an olduğundan daha da fazla emniyette olmanızı sağlayacak bilgiler vermek istiyorum: