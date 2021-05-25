Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman, hangi gün yapılacak? Bakan Fahrettin Koca'nın açıklamaları bekleniyor!
Bilim Kurulu Toplantısı ile koronavirüs salgınında son durum ve aşı gündemi değerlendirilmeye devam ediyor. Normalleşme takvimi için işaret edilen 1 Haziran tarihinin yaklaşmasıyla beraber gözler bu haftaki Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu kararlarına çevrildi. Milyonları ilgilendiren kritik toplantının ana gündem maddesini koronavirüs aşılama süreci ve Türkiye'nin normalleşme takviminin oluşturması bekleniyor. Toplantıdan çıkacak kararlar da Kabine Toplantı'nda değerlendirilecek. Peki, Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman? İşte, Bakan Fahrettin Koca'nın açıklamaları ve toplantının tarihi hakkında ayrıntılı bilgiler.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Bilim Kurulu Toplantısı'nın tarihi milyonlar tarafından bekleniyor. Kabine Toplantısı'na yön verecek olan Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Toplantısı'nda, 1 Haziran sonrası normalleşme takvimi ve BioNTech koronavirüs aşısıyla Türkiye'de uygulanacak aşı kampanyasının değerlendirilmesi tahmin ediliyor. COVID-19’a karşı devam eden kısıtlama kararları ile ilgili kurul üyelerinin de tavsiyelerde bulunması bekleniyor. Ancak Bilim Kurulu Toplantısı'nın ne zaman yapılacağı henüz belli olmadı. Toplantının bu hafta ise çarşamba ya da perşembe günü yapılması bekleniyor.
2
BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?
Bu haftaki Bilim Kurulu Toplantısı'nın tarihi henüz belli olmadı. Toplantı genellikle çarşamba günleri gerçekleşiyor. Toplantının 26-28 Mayıs aralığında yapılması bekleniyor.
3
BAKAN KOCA'NIN SON AÇIKLAMALARI
20 Mayıs tarihinde yapılan Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, açıklamalarda bulundu, gazetecilerin sorularını yanıtladı..
Aşılama takvimi ve şu ana kadar yaş gruplarındaki aşılama oranına ilişkin soru üzerine Koca, şu an 55 yaş üstünün yanı sıra sağlık çalışanları, emniyet, güvenlik güçleri ve öğretmenler gibi riskli grupları aşılamaya devam ettiklerini hatırlattı.
Koca, Türkiye'de gelecek ay Sinovac aşısı dışında ilave 30 milyon BioNTech aşısı olacağını ifade ederek, şunları söyledi:
4
"Sinovac aşısı için de önümüzdeki bir hafta veya 10 gün içerisinde beklediğimiz bir miktar var. Dolayısıyla biz haziran ayında BioNTech aşısıyla birlikte ve şu an ayın 14-15'ine kadar 14,2 milyon olarak söylendi, aşının geleceğini biliyoruz. Hızla aşağı doğru önce 50, sonra 45, 40 ve haziran ayında 30 milyon aşıyla birlikte 20 yaşa kadar, eğer bu şekilde, bu tedarikte sorun yaşanmaz devam ederse, peyderpey inmek istiyoruz. Onun dışında aşılama oranıyla ilgili şu an toplamda 65 yaş üstünde yüzde 84'e kadar ulaşmış durumda. Biz bunun yüzde 90 ve üzeri olmasını istiyoruz. O nedenle özellikle açılan 55 yaş üstü tanımlanan grubun, insanımızın aşı noktasında beklemeden en erken dönemde aşılarını olmalarının önemini ifade etmek istiyorum."
5
Hatırlatma aşısı olan 3. doz için yerli aşının kullanılıp kullanılmayacağına ilişkin değerlendirmeleri sorulan Koca, bu konuda bir tercihlerinin olmayacağını, daha çok vatandaşı ikna etme çabası içinde bulunacakları ifade etti.
BioNTech aşısında en az 9 ay sonrası için, yani 2022'de rapel doz (pekiştirme aşısı) önerildiğini hatırlatan Koca, "Hastalığı geçirmiş olan kişilerin de Bilim Kurulunun genel bu noktadaki yaklaşımı ise 6 ay sonra rapel dozun yapılması şeklinde. Bu tek doz, gerektiğinde çift doz şeklinde de olabilir." dedi.