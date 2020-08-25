Bilim Kurulu toplantısı ne zaman? Gözler Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamalarında

BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN? Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı genellikle çarşamba günleri yapılıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu üyeleri koronavirüs gündemine dair önemli konuları istişare ediyor. Toplantının ardından Bakan Koca, hem vaka sayısı hem de korona ile mücadeledeki son durumla ilgili kameraların karşısına geçerek değerlendirmelerde bulunuyor.



Bu haftaki Bilim Kurulu toplantısının tarihi henüz belli değil, ancak toplantının yarın yapılması tahmin ediliyor.



Konuyla ilgili gelişmeler geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.