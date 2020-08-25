Bilim Kurulu toplantısı ne zaman? Gözler Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamalarında
Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı geçtiğimiz hafta Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu üyelerinin katılımı ile gerçekleşti. Toplantıda, yüz yüze eğitimin 21 Eylül'de başlaması ve vaka sayılarında son durum değerlendirildi. Bakan Koca, toplantının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Haftalık olarak yapılan Bilim Kurulu toplantısında koronavirüs önlemleri kapsamında yeni düzenlemeler masaya yatırılıyor. Koronavirüse yönelik yeni tedbirler devam ederken gözler bu haftaki toplantının tarihine çevrildi. Peki, Bilim Kurulu toplantısı ne zaman yapılacak?
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Mart ayından beri gerçekleşen Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısında virüsün yayılmasını engellemeye yönelik yeni tedbirler ve önlemler ele alınıyor. Genellikle çarşamba günleri gerçekleşen toplantıda, Bilim Kurulu üyeleri eğitim öğretim dönemi, düğünler, 65 yaş üzeri ve risk grubundaki vatandaşlar ile koronavirüs tedavi süreciyle ilgili konuları istişare ediyor. Eğitim öğretim takviminin şekillenmesine yönelik tavsiye kararlarının değerlendirildiği Bilim Kurulu toplantısının, bu hafta 26 Ağustos'ta yapılması ön görülüyor. İşte, detaylar.
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BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN?
Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı genellikle çarşamba günleri yapılıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu üyeleri koronavirüs gündemine dair önemli konuları istişare ediyor. Toplantının ardından Bakan Koca, hem vaka sayısı hem de korona ile mücadeledeki son durumla ilgili kameraların karşısına geçerek değerlendirmelerde bulunuyor.
Bu haftaki Bilim Kurulu toplantısının tarihi henüz belli değil, ancak toplantının yarın yapılması tahmin ediliyor.
Konuyla ilgili gelişmeler geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.
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GEÇEN HAFTA BAKAN KOCA NELER AÇIKLAMIŞTI?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 19 Ağustos Çarşamba günü Bilim Kurulu Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.
Bakan Koca, '21 Eylül'de yüz yüze eğitim başlayacak mı?' sorusuna, "21 Eylül'de okulların temelde açılmasından yana bir yaklaşım içindeyiz. Bu kademelendirme tarzında olur" şeklinde cevapladı.
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Vaka sayılarındaki artışa ilişkin Koca, "Vaka sayıları bir süredir yükselişte, son 1,5 ayın en yüksek hasta sayısına ulaştık." dedi. Koca, hasta sayısının 1 Temmuz'da 1192 iken bu sayının dün 1263 olarak gerçekleştiğini bu nedenle her artışın uyarıcı olduğunu dile getirerek bu artışların yılgınlığa, yenilgi duygusuna yol açmaması gerektiğini söyledi.
Bakan Koca, evde tedavi edilen hastalarla ilgili de yeni bir çalışmaya geçeceklerini bildirerek teletıp uygulamasının başlayacağı da bildirdi.