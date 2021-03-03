Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman? Gözler Fahrettin Koca’nın açıklamasında
Bilim Kurulu Toplantısı için geri sayım başladı. Koronavirüs Bilim Kurulu toplantıları belirli tarihlerde yapılıyor. Geçtiğimiz hafta toplantı 25 Şubat tarihinde gerçekleştirildi. Bu hafta Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle toplantı yapılacak. Şimdi gözler Bilim Kurulu Toplantısı’nın saat kaçta yapılacağında. İşte detaylar
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Bilim Kurulu Toplantısı’nın ne zaman yapılacağı merak ediliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle yapılacak olan toplantı saat 17:00’de başlayacak. Toplantıda, kademeli normalleşme sürecinde illerdeki durum yakından takip edilecek, illerin durumu bir kez daha ele alınacak.
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BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN?
Bilim Kurulu Toplantısı bugün saat 17:00’de başlayacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle toplantı yapılacak. Kritik toplantının ardından yazılı açıklama yapılacağı duyuruldu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Başkanlığında yapılacak toplantıda, kademeli normalleşme sürecinde illerdeki durum yakından takip edilecek, illerin durumu bir kez daha ele alınacak.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Başkanlığında yapılacak toplantıda, kademeli normalleşme sürecinde illerdeki durum yakından takip edilecek, illerin durumu bir kez daha ele alınacak.