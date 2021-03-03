Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman? Gözler Fahrettin Koca’nın açıklamasında

BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN? Bilim Kurulu Toplantısı bugün saat 17:00’de başlayacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle toplantı yapılacak. Kritik toplantının ardından yazılı açıklama yapılacağı duyuruldu.



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Başkanlığında yapılacak toplantıda, kademeli normalleşme sürecinde illerdeki durum yakından takip edilecek, illerin durumu bir kez daha ele alınacak.



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Başkanlığında yapılacak toplantıda, kademeli normalleşme sürecinde illerdeki durum yakından takip edilecek, illerin durumu bir kez daha ele alınacak.