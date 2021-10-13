Bilim Kurulu toplantısı ne zaman? Fahrettin Koca'nın açıklama yapması bekleniyor
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları ile duyurulacak Bilim Kurulu Toplantısı kararları gündemde yer almaya devam ediyor. Her hafta belirli aralıklarla gerçekleşen kritik toplantıda vaka sayısındaki son durum görüşülecek. Peki, Bilim Kurulu toplantısı ne zaman?
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferans aracılığıyla toplanacak Koronavirüs Bilim Kurulu'na başkanlık edecek, toplantının ardından yazılı açıklama yapılacak. Vatandaşlar ise bugün toplanacak kurulun toplantı saatine odaklandı. İşte, 13 Ekim 2021 tarihli Bilim Kurulu toplantısının ayrıntıları...
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Koronavirüs Bilim Kurulu bugün saat 17:00'de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle toplanacak. Toplantının ardından yazılı açıklama yapılması bekleniyor.
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BAKAN KOCA'DAN UYARI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Aşı yaptırmamış gençlerin hastalarımız içindeki oranı arttı. Kronik hastalığı olan büyüklerimiz, aşı yaptırmış olsalar da virüsten etkilenebiliyor. Gençlerimiz aşı olmalı, büyüklerimiz dikkatli davranmalı." dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Dün yatışı yapılan COVID-19 hastalarına ait bilgileri inceledim. Aşı yaptırmamış gençlerin hastalarımız içindeki oranı arttı. Kronik hastalığı olan büyüklerimiz, aşı yaptırmış olsalar da virüsten etkilenebiliyor. Gençlerimiz aşı olmalı, büyüklerimiz dikkatli davranmalı." ifadelerini kullandı.