Bilim Kurulu toplantısı ne zaman? Fahrettin Koca'nın açıklama yapması bekleniyor

BAKAN KOCA'DAN UYARI Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Aşı yaptırmamış gençlerin hastalarımız içindeki oranı arttı. Kronik hastalığı olan büyüklerimiz, aşı yaptırmış olsalar da virüsten etkilenebiliyor. Gençlerimiz aşı olmalı, büyüklerimiz dikkatli davranmalı." dedi.



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Dün yatışı yapılan COVID-19 hastalarına ait bilgileri inceledim. Aşı yaptırmamış gençlerin hastalarımız içindeki oranı arttı. Kronik hastalığı olan büyüklerimiz, aşı yaptırmış olsalar da virüsten etkilenebiliyor. Gençlerimiz aşı olmalı, büyüklerimiz dikkatli davranmalı." ifadelerini kullandı.



