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Haber Giriş: 05 Mayıs 2021 - 09:46 | 

Bilim Kurulu toplantısı ne zaman? Fahrettin Koca ne zaman konuşacak? İşte son gelişmeler

Türkiye'de son 24 saatte 241 bin 747 Kovid-19 testi yapıldı, 28 bin 997 kişinin testi pozitif çıktı, 336 kişi hayatını kaybetti. Bu gelişmelerin yanında tam kapanma süreci de devam ediyor. Tavsiye kararlarının alınacağı ve koronavirüsün ülkemizdeki son seyrinin değerlendirileceği Bilim Kurulu toplantısının saati merak konusu oldu. Peki, Bilim Kurulu toplantısı ne zaman? Fahrettin Koca ne zaman konuşacak?

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün video konferans aracılığıyla yapılacak Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamada bulunacak. İşte, Bakan Koca'nın konuşacağı saat...

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Koronavirüs Bilim Kurulu bugün saat 16:30’da video konferans yöntemiyle toplanacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplantının ardından saat 18:00’de açıklama yapacak.

3BAKAN KOCANIN SON AÇIKLAMASI

BAKAN KOCA'NIN SON AÇIKLAMASI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre 7 günlük her 100 bin kişide görülen Kovid-19 güncel vaka sayılarını açıkladı.

Koca, Twitter'daki paylaşımında, 24-30 Nisan'da il bazında 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık Kovid-19 vaka sayılarına yer vererek, "Tedbir ve kısıtlamalar bu haritayı her geçen gün daha iyi bir tabloya çevirecek." ifadesine yer verdi.

Koca'nın paylaştığı Türkiye haritası üzerinden yayımlanan verilere göre, haftalık Kovid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 532,02, Ankara'da 361,52, İzmir'de 223,34 oldu.

Haftalık verilere göre İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Kocaeli 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen iller olarak sıralandı. 100 bin kişideki vaka sayısı Kırklareli'de 498,7, Tekirdağ'da 489,89, Çanakkale'de 439,11, Kocaeli'de 437,65 oldu.

Haftalık verilere göre Şırnak, Şanlıurfa, Mardin, Siirt ve Van 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası görülen iller olarak sıralandı. Vaka sayısı her 100 bin kişide Şırnak'ta 46,12, Şanlıurfa'da 70,25, Mardin'de 76,4, Siirt'te 79,14, Van'da 90,75 olarak kayıtlara geçti.

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