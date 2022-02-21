Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman? Bakan Fahrettin Koca’nın açıklaması bekleniyor

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Altının kaderini belirleyecek Sert düşüşler görebilirizAltının kaderini belirleyecek! Sert düşüşler görebiliriz#Altın Fiyatları
Fenerbahçe evini bile tutmuştu, yeni takımı şaşırttı Kabul ettiği maaş olay oldu...Fenerbahçe evini bile tutmuştu, yeni takımı şaşırttı! Kabul ettiği maaş olay oldu...#Jack Wilshere
Acil doktoru kaderini değiştirdi... Yıllarca terapi gördü, ilaç kullandı ama gerçek çok başkaydı Acil doktoru kaderini değiştirdi... Yıllarca terapi gördü, ilaç kullandı ama gerçek çok başkaydı#Beyin Hastalığı
Son dakika... Rus basını duyurdu: OHAL ilan edildiSon dakika... Rus basını duyurdu: OHAL ilan edildi#Rusya
Bakan Koca haritayı paylaştı İşte il il son durumBakan Koca haritayı paylaştı! İşte il il son durum#Koronavirüs
Yayın ihalesiyle ilgili yeni gelişme TFFden açıklama...Yayın ihalesiyle ilgili yeni gelişme! TFF'den açıklama...#Yayıncı Kuruluş
Çift aşılılarda en sık görülen koronavirüs semptomları belli olduÇift aşılılarda en sık görülen koronavirüs semptomları belli oldu#Kovid Aşısı
Havalimanında 3,6 kilo altınla yakalanmıştı İşte Sami Boydak’a istenen cezaHavalimanında 3,6 kilo altınla yakalanmıştı! İşte Sami Boydak’a istenen ceza#Kayseri
Her gün en az 3 saat banyo yapmak zorunda... 4 yaşındaki Annanın hikayesi...Her gün en az 3 saat banyo yapmak zorunda... 4 yaşındaki Anna'nın hikayesi...#Cilt Sağlığı
TOGGdan heyecanlandıran paylaşım Çalışmalar hız kesmeden devam ediyor...TOGG'dan heyecanlandıran paylaşım! Çalışmalar hız kesmeden devam ediyor...#TOGG
Gerginlik çıktı, ‘öfke kontrolü eğitimi’ protokolü imzalanamadıGerginlik çıktı, ‘öfke kontrolü eğitimi’ protokolü imzalanamadı#Trabzon
EYT için nasıl bir yol izlenecek İşte masadaki 5 formül...EYT için nasıl bir yol izlenecek? İşte masadaki 5 formül...#EYT
Cin çıkarma bahanesiyle istismar Yüzlerce kadının görüntüsü çıktı, kan donduran detaylar...'Cin çıkarma' bahanesiyle istismar! Yüzlerce kadının görüntüsü çıktı, kan donduran detaylar...#Muğla
Çocuk oyuncu artık 18 yaşında: Akranları onun servetini ancak hayal edebilirÇocuk oyuncu artık 18 yaşında: Akranları onun servetini ancak hayal edebilir#Millie Bobby Brown
TV yıldızı sosyal medyadan açıkladı: Otizm teşhisi aldımTV yıldızı sosyal medyadan açıkladı: Otizm teşhisi aldım#Demi Burnett
HABERLERGündem Haberleri

Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman? Bakan Fahrettin Koca’nın açıklaması bekleniyor

#Bilim Kurulu Toplantısı#Bilim Kurulu#Fahrettin Koca

Bilim Kurulu Toplantısı için araştırmalar yeni haftada hız kazandı. Bilim Kurulu her hafta belirli tarihlerde toplanıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kabine Toplantısı sonrası gazetecilere önemli açıklamalar yaptı. Bakan Koca açıklamasında maske konusunda bilgi verdi ve bu haftaya işaret etti. Peki, Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman yapılacak?

1/3Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman Bakan Fahrettin Koca’nın açıklaması bekleniyor

Bilim Kurulu Toplantısının ne zaman yapılacağı merak edilen konulardan biri oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, ‘Gelecek hafta çarşamba veya perşembe günü bir basın toplantımız olacak. Salgınla mücadelede geldiğimiz noktayı ve bundan sonra neler yapılacağına ilişkin süreci anlatacağız.’ Dedi. Bu açıklamanın ardından gözler Bilim Kurulu Toplantısı’na çevrildi.

2/3BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN

BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN?

Bilim Kurulu toplantısının ne zaman yapılacağı ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Bakan Koca geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada çarşamba veya perşembe günü basın toplantısı yapılacağını duyurdu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kabine Toplantısı sonrası gazetecilere önemli açıklamalar yaptı. Bazı Avrupa ülkelerinde açık alanda maske zorunluluğunun kaldırılması, aynı uygulamanın Türkiye’de ne zaman hayata geçeceği sorusunu akıllara getirdi.

Bakan Koca, salgınla mücadelede yeni dönem için bir hafta sonrayı işaret etti.

3/3Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman Bakan Fahrettin Koca’nın açıklaması bekleniyor

"Gelecek hafta çarşamba veya perşembe günü bir basın toplantımız olacak. Salgınla mücadelede geldiğimiz noktayı ve bundan sonra neler yapılacağına ilişkin süreci anlatacağız. Maskelerin ne zaman çıkacağı konusu da dahil olmak üzere bundan sonra neler yapılacağını net bir şekilde ifade edeceğiz."Bakan Koca, Omicron varyantına bağlı vaka sayılarının önümüzdeki haftadan itibaren düşüşe geçeceğini söyledi.“Vaka sayısı geçen hafta sonu itibarıyla pikini yapmış oldu. Önümüzdeki hafta daha aşağı doğru düşeceğini tahmin ediyoruz. Hastaneye yatışlar yüzde 28-30 kadar azaldı. Yoğun bakıma yatış da yüzde 15 oranında azaldı. Önümüzdeki 2-3 hafta içinde belirgin düşeceğini düşünüyoruz."

Haberle ilgili daha fazlası:
#Bilim Kurulu Toplantısı#Bilim Kurulu#Fahrettin Koca