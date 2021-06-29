Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman? Bakan Fahrettin Koca duyurdu! İşte Bilim Kurulu'ndaki kritik gündem!

Bilim Kurulu Toplantısı'nın tarihi son gelişmeler ile takip ediliyor. Her hafta gerçekleşen kritik toplantıda bu hafta kritik konular ele alınacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada 60 yaş üstü ve sağlık çalışanlarının 3. doz aşılarıyla ilgili de yarınki bilim kurulu toplantısında gündemde olacağını söyledi. Bilim Kurulu Toplantısı'nda bir diğer gündem maddesinin de yerli aşı çalışmalarının olması bekleniyor. Kritik toplantı 30 Haziran Çarşamba günü yapılacak.