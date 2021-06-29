Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman? Bakan Fahrettin Koca duyurdu! İşte Bilim Kurulu'ndaki kritik gündem!
Bilim Kurulu Toplantısı ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yapacağı açıklamalar Türkiye'nin gündeminde yer almaya devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplananKoronavirüs Bilim Kurulu'nda ülke genelindeki vaka sayıları ve 1 Temmuz'da başlayacak olan üçüncü normalleşme döneminin ele alınması bekleniyor. Konuya dair bilgiler veren Bakan Koca, milyonların merakla takip ettiği 60 yaş üstü ve sağlık çalışanlarının 3. doz aşılarıyla ilgili konunun toplantıda değerlendirileceğini bildirdi. Peki, Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman yapılacak? İşte, Bilim Kurulu Toplantısı'nda ele alınacak konuların detayları.
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Bilim Kurulu Toplantısı'nın tarihi son gelişmeler ile takip ediliyor. Her hafta gerçekleşen kritik toplantıda bu hafta kritik konular ele alınacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada 60 yaş üstü ve sağlık çalışanlarının 3. doz aşılarıyla ilgili de yarınki bilim kurulu toplantısında gündemde olacağını söyledi. Bilim Kurulu Toplantısı'nda bir diğer gündem maddesinin de yerli aşı çalışmalarının olması bekleniyor. Kritik toplantı 30 Haziran Çarşamba günü yapılacak.
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BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bilim Kurulu Toplantısı'nın 30 Haziran'da gerçekleşeceğini bildirdi. Çarşamba günü yapılması beklenen toplantı sonrası Bakan Koca'nın açıklamalarda bulunması bekleniyor.
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BAKAN KOCA'DAN AŞI MESAJI
Sağlık Bakanı Koca, sosyal medya hesabından "HER 4 KİŞİDEN BİRİNİN AŞISI TAMAMLANDI. Çift doz aşısı yapılanların sayısı bugün öğle saatlerinde 15 Milyona ulaştı. 18 yaş ve üstü nüfusumuzun %25’i artık aşılı. Salgına karşı gücümüzün artması oranın yükselmesine bağlı. Aşımızı yaptıralım" mesajını paylaştı.
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26 ilde 224 vaka delta varyantı olarak tespit edildi. 224 vakanın 134'ü İstanbul'da tespit edildi. Özellikle delta varyantı artıyor dedi Bakan Koca. İki doz arasındaki aşılama süresinin yarın bilim kurulunda gündeme geleceğini söyledi.
60 yaş üstü ve sağlık çalışanlarının 3. doz aşılarıyla ilgili de yarınki bilim kurulu toplantısında gündemde olacağını söyledi.
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SON BİLİM KURULU TOPLANTISI'NDA ALINAN KARARLAR
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 23 Haziran'da gerçekleşen Bilim Kurulu Toplantısı sonrası koronavirüsle mücadelede ile ilgili önemli mesajlar vermişti.
Bakan Koca, Hindistan kökenli Delta mutasyonunun Türkiye'de 134 kişide tespit edildiğini söyledi ve mutasyonun ağırlıklı olarak İstanbul'da görüldüğünü ifade etti. Ayrıca Bakan Koca, yerli aşı çalışmalarında son durumu açıklayıp Türkiye'ye gelen toplam aşı miktarını duyurdu. Toplumsal bağışıklığa vurgu yapan Bakan Koca, Kurban Bayramı'na kadar nüfusun en az yüzde 70'inin en az bir doz aşılanması hedefini dile getirmişti.