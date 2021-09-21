Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman? Aşılar zorunlu mu olacak? Koronavirüs tedbirleri masada!
Bilim Kurulu Toplantısı sonuçları Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yapacağı açıklamalar ile bekleniyor. Yüz yüze eğitim, aşılama programı ve koronavirüs vaka sayısında son durum Bilim Kurulu Toplantısı'nın ana gündem maddesi olacak. Salgınla mücadelede aşılanma sayısı artarken, Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Levent Akın Türkiye'de aşılama için İtalya modelinin gelebileceği sinyalini verdi. Gözler şimdi Bilim Kurulu'nda alınacak kararlara çevrildi. Peki, Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman? İşte, kritik toplantıya dair ayrıntılar.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Bilim Kurulu Toplantısı'nın tarihi milyonlar tarafından takip ediliyor. Belirli aralıklarla her hafta toplanan Bilim Kurulu'nda aşılama ve yüz yüze eğitimin ele alınması ön görülüyor. En son geçen hafta gerçekleşen Bilim Kurulu Toplantısı'nın 22 Eylül ya da 23 Eylül'de yapılacağı tahmin ediliyor. Aşılama ve koronavirüs tedbirleri ile ilgili hangi kararların alınacağı da toplantıda masaya yatırılacak.
2
BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN?
Bilim Kurulu Toplantısı'nın tarihi hakkında henüz bir açıklama gelmedi. En son Bilim Kurulu 15 Eylül Çarşamba günü toplanmıştı. Bu haftaki toplantının da çarşamba ya da perşembe günü yapılması bekleniyor.
3
AŞILAMA ZORUNLU MU OLACAK?
Hürriyet’e konuşan uzmanlar uyarılarda bulundu. Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Levent Akın konuyla ilgili şu bilgileri verdi;
“Toplantılar, gösteriler, eğlence yerlerine giriş için tam aşılı olma zorunluluğu getirilebilir. İtalya yeşil kart uygulamasına geçti. ‘Restoranlar, kapalı mekanlar, okullar gibi yerlerde aşı zorunluluğu arayacağım’ dedi. Böyle bir uygulama Türkiye’de de kış aylarına doğru olabilir, belki kapalı mekanlar için maske zorunluluğu tekrar gelebilir. ‘Kapalı yerlerde eğlence mekanlarında vs. tam aşılı olsanız da maske takmalısınız’ denebilir.”
4
BAKAN KOCA DUYURDU: YÜZDE 50'Yİ GEÇTİ
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "18 yaş ve üstü nüfusumuzda en az iki doz aşı olanların oranı yüzde 50’yi geçti. İki doz ve tam doz aşı oranı arttıkça salgına karşı başarımız artacak" mesajını paylaştı.
İşte Bakan Koca'nın mesajı...
5
18 yaş ve üstü nüfusumuzda en az iki doz aşı olanların oranı %50’yi geçti. İki doz ve tam doz aşı oranı arttıkça salgına karşı başarımız artacak.