Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman? Aşılar zorunlu mu olacak? Koronavirüs tedbirleri masada!

Bilim Kurulu Toplantısı'nın tarihi milyonlar tarafından takip ediliyor. Belirli aralıklarla her hafta toplanan Bilim Kurulu'nda aşılama ve yüz yüze eğitimin ele alınması ön görülüyor. En son geçen hafta gerçekleşen Bilim Kurulu Toplantısı'nın 22 Eylül ya da 23 Eylül'de yapılacağı tahmin ediliyor. Aşılama ve koronavirüs tedbirleri ile ilgili hangi kararların alınacağı da toplantıda masaya yatırılacak.