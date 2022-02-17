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Bilim Kurulu Toplantısı kararları neler? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'da omicron varyantı ve Molnupiravir ilacı açıklaması

#Bilim Kurulu Toplantısı#Fahrettin Koca#Omicron

Bilim Kurulu Toplantısı sonuçları Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yaptığı açıklamalar ile belli oldu. Koronavirüs salgınında aşılama hızla devam ederken, omicron varyantı, vaka sayıları ve aşılamada son durumun ele alındığı Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından Bakan Koca yazılı açıklama yaptı. Koca açıklamasında, 65 yaş üzeri ve bağışıklığı baskılanmış vatandaşlara Molnupiravir ilacının dağıtımının başladığını belirtti. Öte yandan Koca, omicron varyantının yüksek görüldüğü İstanbul’da vaka sayıları son 10 günde %62 oranında azaldığını bildirdi. İşte, Bilim Kurulu Toplantısı kararları.

1/5Bilim Kurulu Toplantısı kararları neler Sağlık Bakanı Fahrettin Kocada omicron varyantı ve Molnupiravir ilacı açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yaptığı açıklamalar ile Kurulu Toplantısı sonuçları belli oldu. Koronavirüste son durumun değerlendirildiği Bilim Kurulu Toplantısı Bakan Koca'nın başkanlığında 17 Şubat tarihinde toplandı. Aşılamada son durum ve Omicron varyantının masaya geldiği toplantı sonrası Bakan Koca yaptığı açıklamada son 1 hafta içinde hastaneye yatışlarda %28 oranında düşüş yaşandığını belirtti. Koca Molnupiravir etken maddeli antiviral ilacın kullanımına başlandığını da duyurdu.

2/5BİLİM KURULU TOPLANTISI KARARLARI NELER

BİLİM KURULU TOPLANTISI KARARLARI NELER

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu'ndan alınan kararları sosyal medya hesabından duyurdu. İşte Bakan Koca'nın paylaşımı;

Bilim Kurulumuz salgının seyri, yeni tedavi uygulamaları ve yerli aşımız Turkovac gündemi ile toplandı. Toplantımızda ele alınan konular aşağıda sıralanmıştır:

OMİCRON VAKALARININ EN YÜKSEK OLDUĞU İLLERDE SON DURUM

1. Son dönemde Omicron varyantı kaynaklı olarak artan vaka sayılarının düşüşe geçtiği izlenmektedir. Omicron varyantı kaynaklı vakaların en yüksek olduğu İstanbul’da vaka sayıları son 10 günde %62 oranında azalmıştır. Bu durum diğer illerimiz için de benzer seyirdedir. Geçtiğimiz hafta başından itibaren vaka sayılarında düşüş başlamıştır. Gelecek iki hafta içinde önemli düşüşler beklenmektedir.

2. Son 1 hafta içinde hastaneye yatışlarda %28 oranında düşüş yaşanmıştır. Sağlık kapasitemiz zorlanmadan en yüksek vaka sayılarının yaşandığı dönemde sorun yaşanmamıştır.

3/5O GRUBA MOLNUPIRAVIR İLACI DAĞITIMI BAŞLADI

O GRUBA MOLNUPIRAVIR İLACI DAĞITIMI BAŞLADI

3. Molnupiravir etken maddeli antiviral ilacın kullanımına başlanmıştır. 65 yaş üzeri ve bağışıklığı baskılanmış vatandaşlarımıza Molnupiravir ilacının dağıtımı başlamıştır.

4. Yerli aşımız Turkovac’ın tüm illerimize dağıtımı sağlanmış, ilçelere dağıtımına ise başlanmıştır. İki hafta sonra aile hekimliklerine Turkovac aşımızın dağıtımına başlanacaktır. Yerli aşımızın kullanımı tüm vatandaşlarımız için en üst seviyede önerilmektedir.

4/5BAKAN KOCADAN AŞI ÇAĞRISI

BAKAN KOCA'DAN AŞI ÇAĞRISI

5. Salgının en çok etkilediği 65 yaş üzeri vatandaşlarımızın korunması salgın yönetiminin en büyük önceliğidir. Yeni ilacın kullanımı ve hatırlatma dozu aşılarının yapılması kayıplarımızı önemli ölçüde azaltacaktır. Vatandaşlarımız hafif başlayan ve seyreden hastalığı nezle ve soğuk algınlığı ile karıştırabilmektedirler. Belirti tespit edildiğinde özellikle büyüklerimiz vakit geçirmeden test numunesi vermelidir. Molnupiravir etken maddeli ilacın kullanımına erken başlanması tedavi başarısını çok önemli ölçüde artırmaktadır. Testin hemen yapılması ve ilacın erken dönemde başlanması büyüklerimiz açısından kritik önemdedir.

5/5MASKE ZORUNLULUĞU KALKACAK MI

MASKE ZORUNLULUĞU KALKACAK MI?

Sağlık Bakanı Koca, dün Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Koca, koronavirüsün geçen hafta sonu itibarıyla pik yaptığını ve artık vaka sayılarında düşüş yaşandığını belirterek, "Önümüzdeki hafta daha aşağı doğru düşeceğini tahmin ediyoruz. Hastane yükü de giderek azalmış olacak. Şu an hastaneye yatışlar yüzde 28-30 gibi azalmış oldu. Yoğun bakıma yatış yüzde 15 oranında azaldı. Önümüzdeki 2-3 hafta içinde belirgin şekilde düşeceğini düşünüyoruz" dedi.

Bakan Koca, bazı Avrupa ülkelerinde Koronavirüs kısıtlamalarının kaldırılmasına ilişkin de "Gelecek hafta tüm basın mensuplarını çağırarak düzenleyeceğimiz toplantıda, koronavirüsle mücadelede geldiğimiz noktayı ve bundan sonra ne olacağını daha net ifade edeceğiz. Toplantıya maskenin ne zaman çıkacağı ve test konuları da dahil olacak" diye konuştu.

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#Bilim Kurulu Toplantısı#Fahrettin Koca#Omicron