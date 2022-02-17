Bilim Kurulu Toplantısı kararları neler? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'da omicron varyantı ve Molnupiravir ilacı açıklaması

MASKE ZORUNLULUĞU KALKACAK MI?

Sağlık Bakanı Koca, dün Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Koca, koronavirüsün geçen hafta sonu itibarıyla pik yaptığını ve artık vaka sayılarında düşüş yaşandığını belirterek, "Önümüzdeki hafta daha aşağı doğru düşeceğini tahmin ediyoruz. Hastane yükü de giderek azalmış olacak. Şu an hastaneye yatışlar yüzde 28-30 gibi azalmış oldu. Yoğun bakıma yatış yüzde 15 oranında azaldı. Önümüzdeki 2-3 hafta içinde belirgin şekilde düşeceğini düşünüyoruz" dedi.



Bakan Koca, bazı Avrupa ülkelerinde Koronavirüs kısıtlamalarının kaldırılmasına ilişkin de "Gelecek hafta tüm basın mensuplarını çağırarak düzenleyeceğimiz toplantıda, koronavirüsle mücadelede geldiğimiz noktayı ve bundan sonra ne olacağını daha net ifade edeceğiz. Toplantıya maskenin ne zaman çıkacağı ve test konuları da dahil olacak" diye konuştu.