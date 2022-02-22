Bilim Kurulu Toplantısı kararları bekleniyor... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ne zaman saat kaçta açıklama yapacak?

KORONAVİRÜS TABLOSUNDA SON DURUM

Sağlık Bakanlığı, 22 Şubat Corona virüs tablosunu paylaştı. Açıklanan tabloya göre son 24 saatte yapılan 463 bin 335 testte 86 bin 70 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 271 kişi hayatını kaybederken, 98 bin 199 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.



18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1’inci doz Türkiye ortalaması yüzde 92,87, 2’nci doz ortalaması yüzde 84,98 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1’inci dozda 57 milyon 643 bin 606, 2’nci dozda 52 milyon 746 bin 699 ve 3’üncü dozda 26 milyon 817 bin 259 olmak üzere toplam 145 milyon 128 bin 369 aşı uygulandı.