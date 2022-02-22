Bilim Kurulu Toplantısı kararları bekleniyor... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ne zaman saat kaçta açıklama yapacak?

Bilim Kurulu Toplantısı'nda gündeme gelecek konular için bekleyiş devam ediyor. Her hafta belirli tarihlerde toplanan Bilim Kurulu'nda yeni dönem ele alınacak. Bazı Avrupa ülkelerinde Koronavirüs kısıtlamaları kaldırılırken Bakan Koca, "Gelecek hafta tüm basın mensuplarını çağırarak düzenleyeceğimiz toplantıda, koronavirüsle mücadelede geldiğimiz noktayı ve bundan sonra ne olacağını daha net ifade edeceğiz. " dedi. Kritik toplantının çarşamba ya da perşembe günü yapılması bekleniyor.
Bilim Kurulu toplantısının ne zaman yapılacağı henüz netleşmedi. Bakan Koca yaptığı açıklamada, çarşamba veya perşembe günü basın toplantısı düzenleyeceklerini belirtti.
"Gelecek hafta çarşamba veya perşembe günü bir basın toplantımız olacak. Salgınla mücadelede geldiğimiz noktayı ve bundan sonra neler yapılacağına ilişkin süreci anlatacağız. Maskelerin ne zaman çıkacağı konusu da dahil olmak üzere bundan sonra neler yapılacağını net bir şekilde ifade edeceğiz."Bakan Koca, Omicron varyantına bağlı vaka sayılarının önümüzdeki haftadan itibaren düşüşe geçeceğini söyledi.“Vaka sayısı geçen hafta sonu itibarıyla pikini yapmış oldu. Önümüzdeki hafta daha aşağı doğru düşeceğini tahmin ediyoruz. Hastaneye yatışlar yüzde 28-30 kadar azaldı. Yoğun bakıma yatış da yüzde 15 oranında azaldı. Önümüzdeki 2-3 hafta içinde belirgin düşeceğini düşünüyoruz."
Bakan Koca, bazı Avrupa ülkelerinde Koronavirüs kısıtlamalarının kaldırılmasına ilişkin de "Gelecek hafta tüm basın mensuplarını çağırarak düzenleyeceğimiz toplantıda, koronavirüsle mücadelede geldiğimiz noktayı ve bundan sonra ne olacağını daha net ifade edeceğiz. Toplantıya maskenin ne zaman çıkacağı ve test konuları da dahil olacak" diye konuştu.
Sağlık Bakanlığı, 22 Şubat Corona virüs tablosunu paylaştı. Açıklanan tabloya göre son 24 saatte yapılan 463 bin 335 testte 86 bin 70 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 271 kişi hayatını kaybederken, 98 bin 199 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.
18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1’inci doz Türkiye ortalaması yüzde 92,87, 2’nci doz ortalaması yüzde 84,98 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1’inci dozda 57 milyon 643 bin 606, 2’nci dozda 52 milyon 746 bin 699 ve 3’üncü dozda 26 milyon 817 bin 259 olmak üzere toplam 145 milyon 128 bin 369 aşı uygulandı.