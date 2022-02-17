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Bilim Kurulu Toplantısı kararları bekleniyor... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ne zaman saat kaçta açıklama yapacak?

#Bilim Kurulu Toplantısı#Fahrettin Koca#Omicron

Bilim Kurulu Toplantısı sonuçları için tüm gözler Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yapacağı açıklamalara çevrildi. Koronavirüs salgınında aşılama hızla devam ederken, omicron varyantı, vaka sayıları ve aşılamada son durumun görüşüleceği toplantının ardından Bakan Koca yazılı açıklamada bulunacak. Diğer yandan maske zorunluluğu hakkında açıklama yapan Bakan Koca salgınla mücadelede yeni dönem için bir hafta sonrayı işaret etti. Peki, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ne zaman saat kaçta açıklama yapacak? İşte, Bilim Kurulu Toplantısı ile ilgili ayrıntılı bilgiler.

1/5Bilim Kurulu Toplantısı kararları bekleniyor... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ne zaman saat kaçta açıklama yapacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın ne zaman açıklama yapacağı, Bilim Kurulu Toplantısı ile gündeme geldi. Koronavirüste son durumun değerlendirileceği Bilim Kurulu Toplantısı Bakan Koca'nın başkanlığında 17 Şubat tarihinde toplandı. Aşılamada son durum ve Omicron varyantının ele alınacağı toplantıda hastanelere yatış oranının da değerlendirilmesi bekleniyor.

2/5SAĞLIK BAKANI KOCA NE ZAMAN AÇIKLAMA YAPACAK

SAĞLIK BAKANI KOCA NE ZAMAN AÇIKLAMA YAPACAK?

Koronavirüs Bilim Kurulu saat 16.00’da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle toplandı. Toplantının ardından yazılı açıklama yapılacak. Toplantıda Omicron varyantı, vaka sayıları ve aşılamada son durum görüşülecek. Açıklamanın yapılacağı saat ise henüz belli değil.

3/5MASKE ZORUNLULUĞU KALKACAK MI

MASKE ZORUNLULUĞU KALKACAK MI?

Sağlık Bakanı Koca, dün Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Koca, koronavirüsün geçen hafta sonu itibarıyla pik yaptığını ve artık vaka sayılarında düşüş yaşandığını belirterek, "Önümüzdeki hafta daha aşağı doğru düşeceğini tahmin ediyoruz. Hastane yükü de giderek azalmış olacak. Şu an hastaneye yatışlar yüzde 28-30 gibi azalmış oldu. Yoğun bakıma yatış yüzde 15 oranında azaldı. Önümüzdeki 2-3 hafta içinde belirgin şekilde düşeceğini düşünüyoruz" dedi.

Bakan Koca, bazı Avrupa ülkelerinde Koronavirüs kısıtlamalarının kaldırılmasına ilişkin de "Gelecek hafta tüm basın mensuplarını çağırarak düzenleyeceğimiz toplantıda, koronavirüsle mücadelede geldiğimiz noktayı ve bundan sonra ne olacağını daha net ifade edeceğiz. Toplantıya maskenin ne zaman çıkacağı ve test konuları da dahil olacak" diye konuştu.

4/5Bilim Kurulu Toplantısı kararları bekleniyor... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ne zaman saat kaçta açıklama yapacak

"Yerlileştirdiğimiz Molnupiravir’i piyasaya dağıttık. Yaklaşık 700 dolar olan ilacı, 70'te 1 maliyete indirerek piyasaya verdik. Dünyada yaygın kullanılan ilacı hızla yerlileştirip piyasaya vermiş olduk. Biz genelde 65 üstü olanlara bu ilacı veriyoruz" dedi.

Bakan Koca, gelecek hafta yapılacak olan Bilim Kurulu toplantısının ardından bundan sonraki süreci daha net ifadelerle açıklayacaklarını vurgulayıp, "Bundan böyle sadece hasta olana test yapılsın istiyoruz. Hasta olan maskesini taksın ve kendisini izole etmiş olsun. Belirti olursa hastaneye yatsın ve gerekirse test yapılsın ancak kişi 65 yaş üstündeyse Molnupiravir’e erken başlasın, bu çok önemli" diye konuştu.

Turkovac aşısının bütün devlet hastanelerinde uygulanması için de yarından itibaren sevkiyatın başlayacağını kaydeden Bakan Koca, şöyle devam etti:

5/5Bilim Kurulu Toplantısı kararları bekleniyor... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ne zaman saat kaçta açıklama yapacak

"Gelecek haftadan itibaren sadece eğitim ve araştırma veya şehir hastaneleri değil, ilçeler de dahil olmak üzere aşılama başlayacak. Turkovac'ın, 'Omicron' varyantı ile ilgili çalışmaları kapsamında hayvan çalışmaları başladı, 2'nci dozu yarın yapılıyor olacak. Mart ayında da Omicron varyantına yönelik Turkovac aşısını tamamlamayı düşünüyoruz. Piyasaya sürülen Turkovac aşılarıyla ilgili ise biz şu anda piyasaya toplam 800 bin aşı verdik. Pazartesi günü 200 bin daha vereceğiz ve ardından her hafta artarak devam edecek. Ayda yaklaşık 2,5 milyona çıkacağız. Talep iyi, daha iyi olacağını tahmin ediyoruz. Çünkü bugüne kadar eğitim ve araştırma ve büyük hastanelerde uygulanıyordu. Aile hekimlerine daha verilmedi. İki hafta sonra aile hekimlerine dağıtılmış olur. Erişimi daha kolay olunca kullanımı artmış olacak. İki Biontech artı Turkovac çalışması devam ediyor. Gebeler ve çocuklarla ilgili de başladı."

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#Bilim Kurulu Toplantısı#Fahrettin Koca#Omicron