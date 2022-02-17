Bilim Kurulu Toplantısı kararları bekleniyor... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ne zaman saat kaçta açıklama yapacak?

"Gelecek haftadan itibaren sadece eğitim ve araştırma veya şehir hastaneleri değil, ilçeler de dahil olmak üzere aşılama başlayacak. Turkovac'ın, 'Omicron' varyantı ile ilgili çalışmaları kapsamında hayvan çalışmaları başladı, 2'nci dozu yarın yapılıyor olacak. Mart ayında da Omicron varyantına yönelik Turkovac aşısını tamamlamayı düşünüyoruz. Piyasaya sürülen Turkovac aşılarıyla ilgili ise biz şu anda piyasaya toplam 800 bin aşı verdik. Pazartesi günü 200 bin daha vereceğiz ve ardından her hafta artarak devam edecek. Ayda yaklaşık 2,5 milyona çıkacağız. Talep iyi, daha iyi olacağını tahmin ediyoruz. Çünkü bugüne kadar eğitim ve araştırma ve büyük hastanelerde uygulanıyordu. Aile hekimlerine daha verilmedi. İki hafta sonra aile hekimlerine dağıtılmış olur. Erişimi daha kolay olunca kullanımı artmış olacak. İki Biontech artı Turkovac çalışması devam ediyor. Gebeler ve çocuklarla ilgili de başladı."