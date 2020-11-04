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Hürriyet
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Haber Giriş: 04 Kasım 2020 - 22:14 | 

Bilim Kurulu toplantısı bu hafta yapılacak mı? Bakan Koca'nın açıklaması bekleniyor

Bilim Kurulu toplantısı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında gerçekleşiyor. Koronavirüs Bilim Kurulu üyelerinin katılımıyla gerçekleşen kritik toplantıda korona virüsle mücadelede son durum ve yeni tedbirler ele alınıyor. Geçen hafta salgının başından bu yana Ankara'da düzenlenen Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı, ilk kez farklı bir ilde yapılarak İstanbul programı kapsamında düzenlenmişti. Peki, bu hafta Bilim Kurulu toplantısı ne zaman? İşte, ayrıntılar.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında gerçekleştirilen Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı mart ayından bu yana düzenleniyor. Geçen hafta yapılan toplantı sonrası değerlendirmelerde bulunan Bakan Koca aşı çalışmaları, İstanbul'daki vaka artışı gibi konulara dikkat çekmişti. Ancak bu haftaki toplantının tarihi henüz belli değil.

2BİLİM KURULU NE ZAMAN TOPLANACAK
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BİLİM KURULU NE ZAMAN TOPLANACAK?

Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının tarihi henüz belli değil. Toplantının tarihiyle ilgili açıklama geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

Ülke genelinde ve vaka sayısının artış olduğu illerde virüse karşı alınması gereken tedbirler masaya yatırılıyor. Geçen hafta önemli değerlendirmeler yapan Bakan Koca şunları söylemişti;

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Koronavirüs Bilim Kurulu'nun Ankara dışında toplanması sıradan bir olay değildir. Üç gün önce, İstanbul'da vaka sayılarının, Türkiye'nin yüzde 40'ına ulaştığını açıkladım. Kovid-19 testi pozitif çıkan her 10 kişiden 4'ü İstanbul'dadır. Hekim ve hemşirelerden ambulans şoförlerimize kadar, bütün sağlık çalışanları, hastane yöneticileri, Bilim Kurulu üyeleri, ilgili bütün kurumlar olarak teyakkuzdayız.

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Son 7 günde ortalama vaka artışı, geçen ayın ortalamasından yüzde 85 fazladır. Oran, 16,5 milyon nüfusla birlikte düşünüldüğünde korkutucudur. Artış, İstanbul'a günlük gidiş gelişlerin fazla olduğu şehirlerde de yüksektir. İstanbul'un yakın temaslısı diyebileceğimiz Balıkesir'de ve Tekirdağ'da yüzde 96, Bilecik ve Düzce'de yüzde 99, Edirne'de yüzde 91, Bursa’da yüzde 84, Sakarya'da yüzde 76, Kırklareli'nde yüzde 71, Kocaeli'nde yüzde 63'tür. Sadece sayılan iller değil, tüm Türkiye, İstanbul'un temaslısıdır. Gelişme, salgınla mücadelede 83 milyonu ilgilendirmektedir. İstanbul'da durumu kontrol altına alamazsak, salgın baş edilebilir olmaktan çıkacaktır.

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