Bilim Kurulu toplantısı başladı! Fahrettin Koca ne zaman açıklama yapacak?
Bilim Kurulu toplantısı ile ilgili son dakika açıklaması yapıldı. 16 Aralık Çarşamba günü Koronavirüs Bilim Kurulu, saat 17:30’da aşı çalışmalarını görüşmek üzere video konferans yöntemiyle toplandı. Peki Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklama yapacak mı? İşte konu ile ilgili detaylar ve Bakan Koca’nın yaptığı aşı açıklaması
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Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu bugün aşı gündemiyle toplandı. Bilim Kurulu toplantısı saat 17.30'de video konferans yöntemiyle başladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca daha önce yaptığı açıklamada aşı ile ilgili detayları aktarmış ve ‘Aşı daha önce 11 Aralık'tan sonra gelecek demiştim. Zannediyorum 3-4 gün içerisinde aşı ülkemize gelebilir. Bütün izinleri alınmış oldu. Geldikten sonra da Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nda iki hafta güvenlik testleri yapıldıktan sonra kullanıma geçilmiş olacak.’ demişti.
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FAHRETTİN KOCA NE ZAMAN AÇIKLAMA YAPACAK?
Koronavirüs Bilim Kurulu, saat 17:30’da aşı çalışmalarını görüşmek üzere video konferans yöntemiyle toplandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca genellikle toplantı sonrasında açıklama yapıyor. Güncel açıklamaları haberimiz içerisinden takip edebilirsiniz.
Bakan Koca daha önce yaptığı açıklamada aşı ile ilgili detayları aktarmıştı. İşte o açıklama:
Aşı daha önce 11 Aralık'tan sonra gelecek demiştim. Zannediyorum 3-4 gün içerisinde aşı ülkemize gelebilir. Bütün izinleri alınmış oldu. Geldikten sonra da Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nda iki hafta güvenlik testleri yapıldıktan sonra kullanıma geçilmiş olacak. Bu iki haftalık testten geçmeden izin vermiyoruz. Ay sonu itibarıyla sağlık çalışanlarımızdan başlamış olacağız. Önümüzdeki günlerde 20 milyon dozun ilk 3 milyonu gelmiş olacak.
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Hamileler ve 18 yaş altı için şu an düşünülmüyor. Ama 18 yaş altı için de Çin'de çalışma devam ediyor. 18 yaş altı için uygulamaların sonuçları haziran ayına kadar çıkmış olacak.
Geçen hafta başı başlayan tedbirlerle birlikte gelecek hafta sonuçları daha net göreceğimizi düşünüyoruz. Şu an görünen bu kısıtlamaların yer yer sonuç verdiği. Tam değerlendirmeyi gelecek hafta daha yapmak mümkün. Şu an yeni bir kısıtlama için erken olduğunu, gelecek hafta bu konuyla ilgili salgının seyri belirleyecek.