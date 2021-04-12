Bilim Kurulu toplantı ne zaman saat kaçta yapılacak? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklama yapacak!
Bilim Kurulu toplantının ne zaman yapılacağı yeni hafta ile beraber gündeme geldi. Vaka ve ölüm sayılarının azaltılması amacıyla ramazan ayı tedbirlerini görüşecek olan Bilim Kurulu’nun tavsiyeleri doğrultusunda toplantı gerçekleşecek. Kritik toplantı sonrası Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca basın açıklaması yapacak. Bilim Kurulu üyelerinin taksiye kararları Kabine Toplantısı'nda alınacak yeni kararlara yol gösterecek. Peki, Bilim Kurulu toplantı ne zaman saat kaçta yapılacak? İşte, kritik Bilim Kurulu toplantısı ve Sağlık Bakanı Koca'nın yapacağı açıklamalar ile ilgili ayrıntılar.
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Bilim Kurulu bir kez daha Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın başkanlığında bir araya gelecek. Tavsiye kararlarını belirleyecek olan Bilim Kurulu toplantısının ardından Fahrettin Koca'nın açıklama yapması bekleniyor. Bilim Kurulu’nun bugünkü, Bakanlar Kurulu’nun da yarınki toplantısı, ramazan boyunca uygulanacak yeni kararları şekillendirecek.
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Koronavirüs Bilim Kurulu, bugün saat 18.00'da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplanacak.Toplantı sonrası akşam saatlerinde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıklama yapacağı tahmin ediliyor.
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BİLİM KURULUNDA GÖRÜŞÜŞMESİ BEKLENEN KONULAR
Kabinede vaka sayılarındaki artışın nedenleri, atılması gereken yeni adımlar, aşı tedarikinde gelinen nokta, yerli aşı çalışmaları tüm yönleriyle ele alınacak. Türkiye genelindeki koronavirüs tablosuyla ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, brifing verecek. Uzun süreden beri ilk kez pazartesi yerine salı günü toplanacak olan kabinenin en önemli gündem maddesi yine koronavirüsle mücadele ve alınabilecek yeni tedbirler olacak.
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İŞTE RAMAZANDA KORONAVİRÜS KISITLAMALARI
- 81 ilde hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanacak.
- Hafta içi tüm illerde 21.00 ile 05.00 saatleri arasında sokağa çıkmak yasak olacak.
- Restoran, lokanta, kafeler kapalı olacak. Bu gibi işletmeler sadece paket servisi yapabilecek.
- Ülke genelinde sahur ve toplu iftarlar yasak olacak.
- Teravih namazları camilerde kılınamayacak.
- Yasaklı günlerde market, kasap, manav, kuruyemişçiler 10.00 ile 17.00 saatleri arasında hizmet verebilecek.
- Fırın, ekmek ve unlu mamuller satan yerler açık olacak.