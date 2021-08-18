Bilim Kurulu saat kaçta toplanacak? Aşı zorunlu olacak mı? Gözler Fahrettin Koca'nın açıklamalarında

AŞI ZORUNLU OLUR MU? Aşı olmayanlar için bir kısım kararlar alınırken aşı zorunluluğu tartışmaları da gündeme gelmişti. Fahrettin Koca, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "Bu süre zarfında çok önemli bir işimiz var. O da aşı olmamış öğretmen ve öğretim üyesi kalmayacak tedbirleri hayata geçirmek. Öğrencilerimizi ve öğretmenlerimizi korumanın birinci adımı, öğretmenleri, öğretim üyelerini ve öğrencilerimizin birlikte yaşadıkları ailelerini aşılamaktır. Aşı programımız bugüne kadar bir teşvik ve tercih konusuydu oysa artık eğitim ve iş hayatının devamı gayesiyle her bir vatandaşımız için tercihe bırakılamayacak bir toplumsal ödevdir. Eğitim ve iş hayatının sekteye uğramaması için aşı olmazsa olmaz kural haline gelmeli, aşı olmayan kişiler ise düzenli olarak PCR test sonuçlarının negatif olduğunu göstermelidir." ifadelerini kullanmıştı.