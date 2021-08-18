Bilim Kurulu saat kaçta toplanacak? Aşı zorunlu olacak mı? Gözler Fahrettin Koca'nın açıklamalarında
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca başkanlığında bugün bir araya geliyor. Toplantının ardından Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’nın açıklama yapması bekleniyor. Toplantının gündeminde, aşı olmayanlara kısıtlama gelecek mi? Yüz yüze eğitim nasıl olacak? gibi konular ele alınacak. Peki, Bilim Kurulu saat kaçta toplanacak?
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Bilim Kurulu saat 16:30’da video konferans yöntemiyle toplanacak. Bilim Kurulu toplantısının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, saat 18:00'de açıklama yapacak. Toplantının ardından Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, YouTube üzerinden canlı açıklama yapması bekleniyor.
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KORONAVİRÜSTE SON 24 SAAT
Sağlık Bakanlığınca "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşılan Günlük Koronavirüs Tablosu'na göre ise Türkiye'de son 24 saatte 294 bin 561 Kovid-19 testi yapıldı, 21 bin 692 kişinin testi pozitif çıktı, 183 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 14 bin 636 oldu.
Sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Kontrollü hareket etmez, tedbirlere uymazsak aşıyla bağışıklık elde edene kadar kayıplarımız olacak. Tedbirli olup aşımızı hemen olmalıyız." ifadesini kullandı.
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AŞI ZORUNLU OLUR MU?
Aşı olmayanlar için bir kısım kararlar alınırken aşı zorunluluğu tartışmaları da gündeme gelmişti. Fahrettin Koca, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "Bu süre zarfında çok önemli bir işimiz var. O da aşı olmamış öğretmen ve öğretim üyesi kalmayacak tedbirleri hayata geçirmek. Öğrencilerimizi ve öğretmenlerimizi korumanın birinci adımı, öğretmenleri, öğretim üyelerini ve öğrencilerimizin birlikte yaşadıkları ailelerini aşılamaktır. Aşı programımız bugüne kadar bir teşvik ve tercih konusuydu oysa artık eğitim ve iş hayatının devamı gayesiyle her bir vatandaşımız için tercihe bırakılamayacak bir toplumsal ödevdir. Eğitim ve iş hayatının sekteye uğramaması için aşı olmazsa olmaz kural haline gelmeli, aşı olmayan kişiler ise düzenli olarak PCR test sonuçlarının negatif olduğunu göstermelidir." ifadelerini kullanmıştı.
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Koca, cümlelerine "Özellikle öğrenci velileri ya aşılarını tamamlayacaklar ya da hastalık taşımadıklarını düzenli olarak kontrol ettirmek zorunda olacaklar. Bunun detaylarını ilgili kurumlarımızla yapacağımız ortak çalışmalar neticesinde ilan edeceğiz. Tekrar ifade etmek istiyorum yüz yüze eğitim olmazsa olmazımızdır. Çünkü artık aşı var. Aşı, iş ve eğitim hayatı için artık bir teşvik ve tercih değil toplumsal bir ödevdir." sözleriyle son vermişti.